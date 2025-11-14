Бобовдолски полицаи са установили вчера при проверка на л.а. „Сузуки“, управляван от 36-годишен мъж от с. Големо село, че номера на рамата е заличен, а номерът на двигателя не е идентичен с посочения в Свидетелството за регистрация. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.
Бобовдолски полицаи конфискуваха кола, сглобена от крадени части
14.11.2025
