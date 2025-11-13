Вчера в РУ Дупница е постъпил сигнал за намерен обесен 39-годишен мъж в таванско помещение на къща в Сапарева баня. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, видими следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
39-годишен мъж увисна на бесилото в дома си в Сапарева баня
13.11.2025
