39-годишен мъж увисна на бесилото в дома си в Сапарева баня

13.11.2025
 Вчера в РУ Дупница е постъпил сигнал за намерен обесен 39-годишен мъж в таванско помещение на къща в Сапарева баня. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, видими следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

