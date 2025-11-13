Две досъдебни производства са образувани вчера – в РУ Кюстендил и РУ Дупница, за държане на неидентифицирани и нерегистрирани археологически обекти, представляващи културна ценност. При извършените процесуални действия в жилище в Кюстендил, обитавано от 50-годишен местен жител, са открити и иззети 5 пръстена, 4 монети и тъмен печат, наподобяващи археологическа ценност; в къща в с. Самораново, обитавана от 57-годишен местен мъж, са открити и иззети част от статуя, метални, каменни и керамични предмети – неидентифицирани и нерегистрирани. 57-годишният мъж е задържан с полицейска заповед в ареста на РУ Дупница.За случаите е уведомена прокуратурата.
Откриха археологически ценности в къщи в Кюстендил и Самораново
13.11.2025
