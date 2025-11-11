Индия е на ръба след смъртоносна експлозия на кола в столицата







Експлозия на кола разтърси историческата част на индийската столица в понеделник, убивайки най-малко 10 души и ранявайки много други, което накара лидера на страната да обещае да изправи „виновните“ пред правосъдието.

Експлозията е станала близо до емблематичната Червена крепост на града, известна още като Лал Кила, паметник от 17-ти век и символ на независимостта на Индия. Районът, основен туристически център, известен с претъпканите си базари и улични търговци, веднага беше погълнат от хаос.

Инцидентът, рядко явление за разпростиращия се метрополис с над 30 милиона души, отприщи сцена на опустошение в сърцето на Делхи.

Кадри от последствията показват гъсти, оранжеви пламъци, издигащи се в черното като смола небе, превозни средства, изкривени и овъглени от експлозията, и жертви, разпръснати по улицата.

Причината за експлозията все още не е известна и индийското правителство все още не е обвинило конкретна група. Коментари от висши правителствени служители във вторник започнаха да подсказват, че актът е бил умишлен.

Говорейки от Бутан, където е на посещение, индийският премиер Нарендра Моди заяви, че „ужасяващият инцидент“ в Делхи „дълбоко е натъжил всички“.

„Бях във връзка с всички агенции, разследващи този инцидент, през цялата снощи. Нашите агенции ще стигнат до дъното на тази конспирация“, каза той на хинди, преди да премине на английски: „Всички отговорни ще бъдат изправени пред правосъдието.“

Днес министърът на отбраната на Индия Раджнат Сингх заяви, че „констатациите от разследването скоро ще бъдат оповестени публично“ в публикация в X.

„Искам твърдо да уверя нацията, че отговорните за тази трагедия ще бъдат изправени пред правосъдието и няма да бъдат пощадени при никакви обстоятелства“, написа той.

Полицията в Делхи разследва случая по различни раздели от индийския закон за борба с тероризма, каза пред CNN заместник-комисарят на полицията в Северен Делхи, Раджа Бантия.

Повече от 30 други души са „тежко ранени“ при експлозията, каза д-р Маниш Кумар Джа, лекар в местната болница Лок Наяк. „Много от тях не са в състояние да се възстановят“, каза той пред репортери.



Преди експлозията „бавно движещо се“ превозно средство „спря“ близо до червен светофар около 18:42 ч. местно време, каза пред репортери комисарят на полицията в Делхи Сатиш Голча.

„В това превозно средство е възникнала експлозия. Пътниците в превозното средство и хората в околните превозни средства са били засегнати“, каза Голча.

Най-малко шест превозни средства и три авторикши са били подпалени, съобщи Ройтерс, позовавайки се на заместник-началника на пожарната служба на Делхи.



След това екипи за спешна помощ са пристигнали на мястото и са потушили пожара – след като са получили обаждане в 18:55 ч. местно време, каза пред CNN Сумит Кумар, служител на пожарната служба в Делхи. Оцелелите са били откарани в близка болница.

Жители си спомнят, че са чули силен трясък в квартала.

„Чухме силен звук. Прозорците ни се разтресоха“, каза един жител, който не е посочил име, пред индийския телевизионен оператор NDTV, според Ройтерс.

Шофьор на линейка е казал, че е могъл „да намери само тела“, когато са стигнали до мястото на експлозията.

„Телата бяха на части и трябваше да избираме различни части и да ги връщаме обратно с линейките, а по-късно да ги закараме в болницата“, каза той пред местната информационна агенция ANI.

Ефектът от експлозията в понеделник се усеща в цяла Индия.

Летища, жп гари, правителствени сгради и културни обекти в цялата страна са поставени в режим на повишена готовност, според Централните индустриални сили за сигурност, а Червената крепост ще остане затворена за три дни, докато разследването продължава. Посолството на САЩ в Ню Делхи съветва американците да избягват околността, както и големи тълпи от хора.

Щатите Харяна и Утар Прадеш, които са съседни на Делхи, също са поставени в режим на повишена готовност, според полицията.

Мерките за сигурност „на важни заведения, религиозни обекти, места за многолюдно мнозинство и други чувствителни точки“ ще бъдат преразгледани, написа полицията на Утар Прадеш в X. Щатът, най-населеният в Индия, е дом на Тадж Махал и други големи туристически атракции.

Началникът на полицията на Харяна, О. П. Сингх, призова жителите да „запазят спокойствие“ и да докладват за всяко „подозрително лице или непотърсен предмет“ в публикация в X.

Северозападенът щат Раджастан също е в повишена готовност, съобщи полицейското управление в X.

Във финансовата столица Мумбай жп гарите са поставени в повишена готовност, съобщи Ройтерс, позовавайки се на властите.



Червената крепост е една от най-значимите исторически забележителности на Индия.

Първоначално построена от император Шах Джахан като дворец-крепост на столицата му, тя е служила като главна резиденция на императорите на Моголите в продължение на близо 200 години. Разположена в сърцето на Стария Делхи, крепостта се намира само на няколко километра от Парламента на Индия.

Днес тя привлича хиляди посетители ежедневно и има огромна символична стойност за нацията; Неговите укрепления са мястото, където индийските премиери произнасят ежегодните си речи за Деня на независимостта.



Въпреки че експлозията в понеделник се смята за рядка, Делхи е преживявал експлозии в предишни десетилетия, при които са били взривени обществени места, като автобусни депа и претъпкани пазари.

През 2001 г. индийският парламент е нападнат от въоръжени мъже, убивайки повече от дузина хора.

