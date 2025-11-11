След пожарите се задава нова опасност- от наводнения. Водата в засегнатите участъци се събира по-бързо и отива към реките





Проблемните въпроси при осигуряване на проводимост на речните легла бяха обсъдени по време на работна среща, организирана от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” - Благоевград. Работната дискусия се състоя в сградата на Областна администрация - Кюстендил, с участието на областния управител инж. Методи Чимев, директора на БДЗБР Стоянка Манолева, кметовете на общините Кюстендил, Сапарева баня и Земен - инж. Огнян Атанасов, Калин Гелев и Михаил Златанов, зам.-кметове, представители на регионални институции и др.

Проблемите при осигуряването на проводимост на речните легла включват екологични предизвикателства, хидроложки проблеми - климатични промени, променливи водни нива, геоложки фактори - износване, ерозия, нанос и инженерно-строителни трудности. Тези фактори могат да доведат до намаляване на проводимостта, причинявайки наводнения, ерозия и намаляване на биологичното разнообразие.При откриване на дискусията инж. Методи Чимев постави акцент върху действията, свързани с превенцията. “Тези дейности са в пъти по-малко като финансов размер на средства, отколкото възстановяването на щетите от едно наводнение”, посочи областният управител и допълни, че усилията на институциите трябва да бъдат съсредоточени най-вече в тази посока.

В тази инж. Чимев обясни, че Областна администрация - Кюстендил има внесени 8 искания за финансиране по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. От тях 3 са с пълна изготвена проекта документация, а за останалите са поискани средства за изготвяне на проектите.

С цел превенция и набелязване на мерки, Областните администрации сформират всяка година Междуведомствени комисии, които извършват проверки на речните корита и съответно констатират състоянието и проводимостта. Кметовете на общините и областният управител изпращат също така до Басейнова дирекция план-график за планираните през съответната година проверки.

По време на работната среща от общините обясниха, че по места действат комисии и се правят усилени проверки, свързани с риска от наводнения. Предприемат се мерки и действия за осигуряване проводимостта на речните участъци, премахват се храсти и дървесна растителност, почистват се наноси.

От Басейнова дирекция отчетоха, че през настоящата година до този момент са проверени 73 участъка с обща дължина 15 550 м. Като добър пример бе дадена област Перник, където почти няма участъци с нарушена речна проводимост.

От Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” отчетоха също констатирани нарушения и дадоха препоръка да се гледат участъците като цяло, а не само в урбанизираните територии.

Актуалното към днешна дата е, че трябва да се вземат под особено внимание участъците, където имаше пожари. Водата там се събира по-бързо и отива към реките, което създава риск.

Директорът на БДЗБР Стоянка Манолева обърна внимание, че по ОП “Околна среда” тенденцията вече е да бъдат финансирани проекти за укрепване с т.нар. “зелени мерки”.

Работната среща се проведе във връзка с изпълнението на мярка “Обществена осведоменост и осигуряване на широк достъп до информация на всички заинтересовани страни” по ПоМ на ПУРН на ЗБР (2022 - 2027).