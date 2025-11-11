Евродепутатките ще имат право на глас чрез пълномощник по време на бремемнност и майчинство





Право на глас чрез пълномощник. Това предложение, което ще поволи на членовете на Европейския парламент да предоставят правото си на глас на доверени колеги по време на бременност и в месеците след раждането, ще бъде подложено на гласуване в пленарна зала в четвъртък.

Стратегия за равенство между половете. Членовете на ЕП ще обсъдят в сряда и ще гласуват в четвъртък исканията си, които да бъдат включени в стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2026-2030 г. Очаква се те да подчертаят, че насилието, основано на пола, следва да бъде определено като престъпление съгласно правото на ЕС, че законодателството на ЕС в областта на равенството трябва да се прилага изцяло и че разликите в заетостта, заплащането и пенсиите на жените и мъжете трябва да бъдат преодолени.