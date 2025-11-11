Вдигат заплатите на секретарите на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни





Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН), чиито председател е заместник министър-председателят Атанас Зафиров, разгледа и одобри на свое заседание отчетен доклад за дейността си за 2024 г.

ЦКБППМН контролира и ръководи дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Според отчетния доклад в страната през 2024 г. функционират 297 местни комисии и работят 2210 обществени възпитатели, които осъществяват индивидуална, превантивна и корекционно възпитателна дейност.

Основната дейност на местните комисии е социално-превантивна, като за целта се реализират различни културни, образователни, спортни, здравни програми и програми за противодействие на асоциалното поведение, отчитат от ЦКБППМН. Комисиите са работили по 784 общински програми, кампании и проекти по превенция на насилието между и срещу деца.

В доклада се отбелязва, че местните комисии планират дейността си в зависимост от конкретните особености на общината за ограничаване на специфичните криминогенни фактори, като всяка комисия използва различни форми в зависимост от кадровия ресурс, с който разполага. Организират се лекции, беседи, семинари, тренинги, кръгли маси, открити уроци, прожекция на филми, дебати, обучение, превенция на спортното хулиганство, организиране на различни спортни мероприятия като във всички тези дейности се включват деца с противообществени прояви.

От ЦКБППМН отчитат увеличаване на броя на осъществените програми и кампании за превенция за противодействие на детското асоциално поведение, както и на обхванатите в тях участници от специалистите в местните комисии и в консултативните кабинети. През 2024 г. местните комисии съвместно с училищата са провели обучения по близо 890 образователни програми, обхванати са над 6000 родители и близо 102 хиляди деца.

Преобладаващата част от посочените обучения са осъществени в присъствието на училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители, класни ръководители, инспектори от детска педагогическа стая, социалните работници от отделите „Закрила на детето“. Най-много са обхванатите деца в София град, София-област, Пловдив, Бургас, Варна и големите областни центрове. Най-много родители са обхванати в големите градове като Варна, Бургас, Габрово и София. Най-голям брой програми по области са реализирани отново в столицата, най-много родители са обхванати във Врачанска област – 973.

По време на заседанието бе постигнат консенсус за необходимостта от увеличение на възнагражденията на секретарите и на обществените възпитатели в местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица.

Вицепремиерът Атанас Зафиров отбеляза, че наредбата за определяне размера на възнагражденията на секретарите на комисиите не е актуализирана от 2021 г.. По думите му комисиите по места са натоварени с огромни отговорности предвид значимостта на проблема с насилието от и над деца и с високи обществени очаквания за дейността си.