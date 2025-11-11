Почитаме свети великомъченик Мина, покровител на семейството





Православната църква почита Свети великомъченик Мина- християнски светец, известен чудотворец. Счита се за покровител на семейството. Празникът на свети великомъченик Мина, определен от Българската православна църква е на 11 ноември.

Свети великомъченик Мина е бил египтянин. Той изповядвал християнската вяра и служил във войската, разположена в Котуанската област, под началството на военачалника Фирмилиан през III – IV век. По това време властта в Рим, представлявана от император Диоклетиан, издала указ да се предават на мъчения и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите.

Христолюбивият Мина не стоял дълго време в армията, а се оттеглил в пустинята до град Котуан и продължил да общува с Бога. Веднъж на тържеството в чест на езическите божества, гражданите устроили шумни зрелища и гнусни жертвоприношения. Като научил за това, отшелникът Мина влязъл в града и започнал да изобличава самозабравилите се езичници. Градоначалиникът наредил да бъде арестуван смутителят на тържеството. Свети Мина бил заловен и жестоко измъчван – бит с волски жили, тялото му стъргано с железни куки, обесен с главата надолу. Накрая воините отсичат главата му, запалват огън и хвърлят в него многострадалното му тяло. Когато огънят изгаснал, вярващите дошли на това място и събрали останалите мощи на светеца, обвили ги с чисти повивки и ги помазали с благовония. Скоро те пренесли светите останки в родния му град Александрия и го погребали в почести. Впоследствие на това място била построена църква в името на светия мъченик и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса.

В народните представи днешният ден е средата на периода от Архангеловден до Коледни Заговезни - времето, в което вълците бесуват т.нар. "Вълчи празници". "Вълчите празници" водят след себе си най-дългите нощи. Днес хората довършват всички започнати ремонти, поправят огради и запушват процепите, през които може да се промъкнат тенци, караконджоли и други зли сили.

Свети Мина закриля също и жените. На този ден те се молят пред иконата на светеца за благополучие и радост в дома, както и за здравето на децата си.

През 2010 г. Министерският съвет реши 11 ноември да бъде обявен и за професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност.