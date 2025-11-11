Времето днес, 11-и ноември: Жълт и оранжев код за проливни дъждове





Днес ще бъде предимно облачно. На много места ще продължи да вали дъжд, като по-значителни ще са валежите в североизточните райони. Още преди обяд валежите от запад ще започнат да спират, а след обяд и облачността над западните райони ще се разкъсва и ще намалява. В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 11°.

Над планините ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



През следващите дни вятърът ще отслабне и ще стихне и на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната в сряда облачността ще намалее и ще бъде предимно. Слънчево ще бъде времето в планините. Минималните температури ще се понижат и в четвъртък и петък ще бъдат между 1° и 6°, а максималните ще са предимно между 12° и 17°. В събота ще духа слаб западен вятър и в много райони от Дунавската равнина и Горнотракийската низина мъглите ще се разсеят, и там ще преобладава слънчево време, а дневните температури ще се повишат слабо. В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили до умерен, с него ще прониква относително студен въздух. Облачността ще се увеличи, от северозапад ще започнат валежи от дъжд, които в понеделник ще продължат и ще обхванат цялата страна. Ще бъде доста хладно, минималните температури ще са между 3° и 8°, а максималните - между 6° и 11°.