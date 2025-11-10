Премиерът Желязков: Мерките на МВР, ДАНС и МО по отношение на Лукойл са превантивни







Позицията ни е много ясна, ще осигурим спазването на санкциите с оглед тяхната основна цел - нито един цент да не отива за войната в Украйна. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред медии във връзка с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания Лукойл. Премиерът посочи, че приетият в петък от Народното събрание закон задава легалната рамка за изпълнението на тази политика от страна на българската държава. Когато законът влезе в сила с обнародването му в Държавен вестник, тогава всички действия, предвидени в него, ще бъдат активирани, изтъкна Желязков. Министър-председателят специално посочи, че проблем с горивата няма, има достатъчно количества, включително запаси.

Премиерът Росен Желязков коментира и предприетите от МВР, ДАНС и МО допълнителни мерки за сигурността на обектите на Лукойл в страната. Желязков отбеляза, че става дума за превантивни действия, целящи да се запази критичната инфраструктура, каквито са рафинерията и другите обекти на инженерната инфраструктура на Лукойл. Желязков добави, че мерките се предприемат в контекста на инцидентите, случили се в обекти на Лукойл в няколко европейски държави. В отговор на журналистически въпрос премиерът беше категоричен, че особеният управител на Лукойл не може да бъде безконтролен, защото ще действа само и единствено в рамките на закона. Това ще е физическо лице или физически лица, които ще бъдат определени след необходимата проверка и анализ за техния интегритет, добави Желязков.

Попитан от представителите на медиите по темата за държавния бюджет, министър-председателят отбеляза, че правителството се отнася много отговорно към тристранния диалог. Желязков изрази очакване през настоящата седмица да се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което бюджетът да бъде внесен в парламента. Бюджетната процедура не може да бъде блокирана, защото това е автономно право на правителството и на Народното събрание - правителството да внесе бюджет, а Народното събрание да го приеме, добави Желязков.

Премиерът изтъкна значението на тристранния диалог за постигането на интересите на всички страни. Трябва да е ясно, че в социалния диалог ползите за едни са недостатъци, за други и ние трябва да намерим необходимия баланс, заяви премиерът. По думите му този бюджет, освен че е първият в евро, трябва да отговори и на страховете на обществото, гарантирайки, че няма да има висока инфлация, няма да има намаляване на доходите и същевременно държавата ще продължава да инвестира в инфраструктура. Този бюджет е по-скоро консервативен, за да може спокойно и без социално напрежение да влезем в следващата година и политиките да бъдат провеждани бавно и еволюционно, заяви още министър-председателят Росен Желязков.