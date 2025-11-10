Осъдиха условно бизнесдама от Дупница за укриване на данъци







·С присъда, Окръжен съд – Кюстендил призна подсъдима за виновна в избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Съдът й наложи едно общо, най- тежко наказание – „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. Подсъдимата призна всички факти и обстоятелства от Обвинителния акт, внесен от Окръжна прокуратура - Кюстендил и делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие.

Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Николай Николов, в състав с двама съдебни заседатели, признава подсъдимата А. С. / неосъждана, от гр. Д. / за виновна в това, че:

1. В периода от 16.07.2018г. до 15.10.2018г. в гр. Кюстендил, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик и управител на търговско дружество „Х….“ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Д., с цел избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, в подадени пред ТД на НАП, гр. София - офис Кюстендил месечни справки декларации по ЗДДС за данъчните периоди от юни до септември 2018 г. е потвърдила неистина относно наличието на реални облагаеми доставки и по този начин е приспаднала неследващ се данъчен кредит в дневник за покупки в общ размер на 131 506, 60 лева - престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. с ал. 1, т.2, пр. 1-во, т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

2. В периода от 01.01.2019г. до 31.03.2019г., в гр. Кюстендил, в качеството си на собственик и управител на търговско дружество „Х….“ ЕООД, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения (корпоративен данък по чл.5, ал.1 ЗКПО) в особено големи размери - 65 753.30 лева за данъчен период - финансовата календарна 2018 г., като не е подала пред ТД на НАП, гр. София - офис Кюстендил годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет по чл.92 ЗКПО, относно данъчния резултат за горепосочения данъчен период, който не е деклариран и не е платен - престъпление по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.1 от НК.

Така постановената присъда подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - София в 15-дневен срок, считано от днес.