Община Дупница започна приемане на заявления за кандидатстване по Фонд за подкрепа на местни инициативи





Община Дупница, обявява прием на заявления за кандидатстване по Фонд за подкрепа на местни инициативи. Със свое Решение, Общински съвет – Дупница е определил:

Максимална безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от фонда на Община Дупница на една инициатива – до 3000,00 лева

Приоритети за финансиране, както следва:

Инфраструктурни проекти

Културни проекти

Спортни проекти

За финансиране от Фонда могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, регистрирани в обществена полза и Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, читалища, регистрирани по реда на /ЗНЧ/, както и местни културни и образователни институции, осъществяващи дейности на територията на Община Дупница.

Желаещите може да кандидатстват до 17.00 часа на 21.11.2025 година /петък/ със заявление по образец.

Формулярът е достъпен на интернет страницата, както и в деловодството на Община Дупница.