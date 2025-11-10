4 украински дрона са унищожени край руското черноморско пристанище Туапсе





Руските сили унищожиха четири украински дрона в близост до черноморското пристанище Туапсе, съобщава "Ройтерс".

Туапсе е ключов руски град за износ на гориво.

По информация на източници от индустрията и данни за проследяване на кораби пристанището е преустановило износа на гориво, а местната петролна рафинерия е спряла преработката на суров петрол след украински атаки с дронове срещу инфраструктурата му на 2 ноември.

Един от дроновете се е взривил днес близо до брега. Ударните вълни са повредили остъкляването на втория етаж на двуетажна сграда, както и гараж и лодкостоянка. Няма жертви.

Руските железници съобщиха, че са удължили ограниченията за доставки на товари към Туапсе до 13 ноември.