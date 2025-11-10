Полиция и прокуратура нищят огромния пожар в свинефермата край Дупница





Прокуратурата работи по слуая, свързан с големия пожар в свинеферма край Дупница, при която пострада и нейният собственик, който е настанен в Пирогов с изгаряния по главата и дясното ръка.

При пожара, който избухна на 8-и октомври, 5 екипа на пожарните в Дупница и Кюстендил гасиха пожар в свинеферма в местността „Драгойна могила“ край Дупница.

Днес от Областната дирекция на полицията оповестиха и щетите:

Огънят е унищожил 150 кв. м покривна конструкция, 16 свине, 350 кв. м разгърната площ сгради, пелетен котел, косачка. Огнеборците са спасили 20 т фураж, 30 свине, 2 сгради, хале със селскостопанска техника . Досъдебно производство е образувано в РУ Дупница за изясняване на причините за възникването на пожара, случаят е докладван на прокуратурата.