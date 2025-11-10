Ръчно рисувани копринени шалове и маслена живопис: 11-и ноември в Общинска художествена галерия-Дупница





Общинската художествена галерия в Дупница отваря врати за изложба от ръчно рисувани копринени шалове и живопис, дело на художничката Неви Петкова.

Откриването е утре, 11-и ноември, от 17:30ч.

Коя е авторката:



Неви Петкова е родена в гр. Ловеч. Започва творческия си път в живописта и по-късно се насочва към рисуване върху коприна. В своите шалове и платна тя съчетава изящество, артистична цветова гама и романтични внушения — боите се разливат върху коприната като акварел, с усещане за ефирност и блясък. ????

Творчеството ѝ включва ръчно рисувани копринени шалове, при които използва естествена коприна и специални техники за фиксиране на цвета, като при живописния метод.

