Вкараха в затвора 3 французойки, подготвяли самоубийствен атентат в Париж





Три млади жени бяха обвинени и осъдени на затвор в Париж, заподозрени в планиране на джихадистка атака, съобщи Националната прокуратура за борба с тероризма пред AFP, потвърждавайки репортаж на Le Parisien.

Националната прокуратура за борба с тероризма (PNAT) съобщи пред AFP, че на 10 октомври е започнала съдебно разследване за терористичен заговор за извършване на престъпления срещу хора. „Три жени са обвинени“ за това престъпление „и са поставени под стража“, добави специализираната прокуратура.



Източник, близък до случая, потвърди пред AFP, че „заговор е бил осуетен през есента“, „първото планирано насилствено нападение с участието на жена от няколко години“. Всички тези жени са на около 20 години, според този източник.

Про-джихадистко съдържание в акаунт в TikTok



Le Parisien съобщава, че една от тях е публикувала про-джихадистко съдържание в акаунт в TikTok с 20 000 последователи и е действала като водач. Трите жени са заподозрени, че са обсъждали планове за насилствени действия онлайн, споменавайки огнестрелни оръжия и колан с експлозиви, и посочвайки концертна зала или бар в Париж като потенциални цели, според вестника.

Вестникът съобщава, че две от жените са били арестувани в департамента Рона, а трета - в департамента Шер. Арестите са били предизвикани, по-специално, от лични срещи в Лион. Когато са били потърсени, адвокатите на жените са отказали коментар. Един от тях обаче значително е омаловажил сериозността на заплахата, представлявана от тези жени.

Франция ще отбележи десетата годишнина от атаките в Париж и Сен Дени през ноември 2015 г., при които загинаха 130 души и бяха ранени стотици в Париж и Сен Дени, в четвъртък, по време на ден на почит към жертвите.