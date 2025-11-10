Седмичната прогноза: Динамично време с дъждове, смяна на ветровете и минусови температури





Днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. В крайните южни райони валежите ще са значителни по количество. Преди обяд в Източна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо, в източните райони със слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България, в София – около 15°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. В района на Източните Родопи валежите ще са значителни по количество. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Привечер ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места ще са значителни по количество. През втората половина на деня от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, повече дневните. В сряда вероятността за валежи намалява. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, над Източна облачността ще е разкъсана. Северозападният вятър ще отслабне. Ще се понижат минималните температури, а дневните ще са малко по-високи. В четвъртък вятърът ще се смени с източен, ще е слаб, само в Югоизточна България и крайните източни райони - до умерен, от североизток. В равнинната част от страната сутринта ще има мъгли или ниска облачност, през деня ще е предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над източната половина от страната, на отделни места там е възможно да превали слаб дъжд. В петък ще е почти тихо, в събота ще се появи слаб югозападен вятър. Сутрин отново в низините и котловините ще има условия за мъгли и ниска облачност, а около и след обяд ще е предимно слънчево. Сутрешните температури ще се понижат значително и минималните ще бъдат от минус 1° до 4°, а максималните - между 11° и 16°. В неделя от запад ще започне увеличение на облачността, висока, после и средна. Вятърът ще остане от южната четвърт и температурите слабо ще се повишат.