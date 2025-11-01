Архангелова задушница е. Почитаме покойниците си и загиналите за Отечеството





Задушницата в събота пред Архангеловден (Мъжка или Арахангелова задушница) е "Велика задушница". Тя напомня за грижите на божиите ангели за покойниците и е специално посветена и на загиналите за отечеството воини, затова някъде се нарича и "мъжка задушница".

На Архангелова задушница се раздават сладкиши, бонбони, плодове, варено пилешко месо, вино. Освен на близките, се раздават и на хората около съседните гробове, дори и да са непознати. Значението на Задушница е голямо. Поменът, който се прави, е и възпоменание на живите за починалия, че не е забравен.

Във всеки православен храм се извършва литургия за упокой и обща панихида, която се отбелязва като Задушница.

Архангеловата задушница е израз на християнската вяра в безсмъртието на душата и възкресението на мъртвите.

От 9.00 часа държавният глава Румен Радев ще участва във военния ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница. Ритуалът ще се проведе пред Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.