



Днес България отдава почит на народните будители - книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Сред будителите на народния ни дух са Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Иван Рилски, Неофит Бозвели, Васил Априлов, братята Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Неофит Рилски, Иван Вазов, Любен Каравелов и други достойни българи.

От 10.30 часа пред сградата на президентската институция ще се проведе церемония по издигане на националния флаг на Република България по случай Деня на народните будители 1 ноември. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в церемонията, в рамките на която държавният глава ще приеме строя на Националната гвардейска част.



От 11.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава ще отправи приветствие по случай празника. На церемонията ще присъства вицепрезидентът Илияна Йотова, както и представители на културни и научни институции, университети, училища и творчески съюзи. Поканени са и представители на държавните институции.



В рамките на церемонията президентът ще отличи с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност. Младите будители са номинирани от училища и от организации с нестопанска цел.



В 12.00 часа пред сградата на президентството ще започне тържествената смяна на почетния гвардейски караул по повод празника.



От 12.30 до 16.30 часа в Деня на народните будители Администрацията на президента ще отвори врати за граждани. Посетителите ще имат възможност да разгледат Гербовата зала и кабинетите на президента и на вицепрезидента. Специално за празника в президентството ще бъдат изложени експонати, носещи духа на българската история и култура. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще посрещнат първите гости в Деня на отворените врати.



В Гербовата зала ще бъде изложен екземпляр от първото издание на „Ключ Българскаго языка“ на Георги С. Раковски, предоставен от Националния исторически музей.



Посетителите ще могат да разгледат и експонати от авторската изложба на гл. ас. д-р Мария Христова-Пенкова „Кодове на идентичност – вяра, език, народ“ от Националния антропологичен музей при Българската академия на науките. Експозицията е посветена на 1160 години от покръстването на българския народ, 1140 години от успението на св. Методий, 1170 години от глаголицата. Със съдействието на Националния исторически музей и редица регионални музеи ще бъдат изложени пет амулета с глаголически надписи от 10-11 век.



Ще бъдат изложени и експонати, предоставени от Националния военноисторически музей. Експонатите са тематично обвързани с 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Сръбско-българската война.

За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 година в Пловдив. От 1 ноември 1923 година с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.

През 1945 година празникът е забранен от комунистическия режим.

Честването се възобновява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 1992 година, когато е обявен официално за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.