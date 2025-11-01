



От днес стартира акция "Зима"

Акцията условно е разделена на три кампании - свързани с безопасността на превозното средство, толерантността на пътя и техническата изправност превозните средства. Контролът ще е по всички линии, всеки нарушител на пътя ще бъде обект на наказание,

От 1 до 10 ноември ще се следи за безопасността на всички водачи на превозни средства - моторни, безмоторни или индивидуални електрически. Според последните законови промени индивидуалните електрически превозни средства не може да бъдат управлявани през тъмната част на денонощието, на тях да се возят повече от един човек, а водачите им трябва да са навършили 16 години и задължително да носят каска.

От 10 до 20 ноември ще се проведе втората част на кампания, в която акцент ще са пешеходците.

В третата десетдневка ще се обърне по-сериозно внимание на спазването на Закона за движение по пътищата от шофьорите. От 15 ноември до 1 март е задължително пътното преводно средство да се движи с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малко от 4 мм.

Партньори на Акция „Зима“, сред които Съюза на българските автомобилисти, Държавна агенция“ Безопасност на движението по пътищата“ и Български Червен кръст отправиха призив към всички участници в движението по пътищата да не тръгват на път без да са се подготвили добре. Водачите да спазват дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не забравят, че с изправна аптечка в автомобилите си могат да спасят живот.