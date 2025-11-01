Съботно-неделен хороскоп (1-2 ноември)





Овен



През тези дни ще имате желание да сте първи във всичко. С много малко усилия може да постигнете целта си.



Телец



През тези дни настъпва преломен момент в живота ви. Как ще се развият събитията, зависи от вас самите.



Близнаци



През тези дни не се надявайте да приключите бързо задълженията си, но и от бързата работа бихте направили някои грешки.



Рак



През тези дни може да си починете от напрежението през последните дни. Насладете се ефективно на постиженията си.



Лъв



През тези днище получите сериозно признание за постъпките си от последните дни. Вечерта отпразнувайте събитието.



Дева



През тези дни е добре да имате повече вяра в себе си и силите си. Приемете предизвикателството и няма да съжалявате.



Везни



През тези дни ще съумеете да носите две дини под една мишница, но това няма да продължи дълго. Измислете план Б.



Скорпион



През тези дни ще получите неочаквано признание. Не бързайте да давате отрицателна оценка на човека, който го е направил.



Стрелец



През тези дни ще получите очаквана помощ. Ще дойде време, в което ще трябва да се справяте сами - подгответе се за него.



Козирог



Тези дни, в който да проявите повече доверие към хората, с които работите. Дайте им повече свобода, но наблюдавайте действията им.



Водолей



През тези дни не се колебайте да сътрудничите по молба на ваши близки. Предстои ви истинско приятно приключение.



Риби



През тези дни е много важно да запазите висотата на духа ви. Този вид дисциплина понякога прави чудеса. Източник: actualno.com