Заради засилване на дъжда: Затвориха училищата и детските градини в община Царево

Заради проливния дъжд днешният 7-и октомври е обявен неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община Царево. Мярката е с цел превенция и се наложи след 7.00 часа на 7.10.2025 г., поради усилване на дъжда.
Това е последната информация от общинския кризисен щаб.
Бъдете внимателни по републиканската и общинската пътна мрежа - възможни са локални заливания на пътното платно и улици, призовават още от щаба:
Затворен е разклонът за плаж Нестинарка от към с. Бродилово.
Социален патронаж и млечна кухня работят за момента.
Обстановката на територията на община Царево беше нормална през нощта, въпреки проливния дъжд, но остава предупреждението за следващите часове и дни.
Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки през цялата нощ.
Продължаваме да следим обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия.
Бъдете внимателни, ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката. Не предприемайте пътуване и излизане без причина.
Призоваваме всички стопани на дворни кучета да ги освободят от повидите и да ги преместят на сигурно място.
Изказваме благодарност на служителите на МВР - полиция и гранична полиция, противопожарна служба, жабдармерията, които са денонощно на терен.
Призоваваме ви да следите страницата и да бъдете съпричастни.