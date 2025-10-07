Заради засилване на дъжда: Затвориха училищата и детските градини в община Царево





Заради проливния дъжд днешният 7-и октомври е обявен неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община Царево. Мярката е с цел превенция и се наложи след 7.00 часа на 7.10.2025 г., поради усилване на дъжда.

Това е последната информация от общинския кризисен щаб.

Бъдете внимателни по републиканската и общинската пътна мрежа - възможни са локални заливания на пътното платно и улици, призовават още от щаба:

Затворен е разклонът за плаж Нестинарка от към с. Бродилово.



Социален патронаж и млечна кухня работят за момента.

Обстановката на територията на община Царево беше нормална през нощта, въпреки проливния дъжд, но остава предупреждението за следващите часове и дни.

Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки през цялата нощ.

Продължаваме да следим обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия.

Бъдете внимателни, ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката. Не предприемайте пътуване и излизане без причина.

Призоваваме всички стопани на дворни кучета да ги освободят от повидите и да ги преместят на сигурно място.

Изказваме благодарност на служителите на МВР - полиция и гранична полиция, противопожарна служба, жабдармерията, които са денонощно на терен.

Призоваваме ви да следите страницата и да бъдете съпричастни.