В сила е червен код за опасни валежи в 8 области





Днес времето ще се задържи облачно. Продължителни и значителни валежи от дъжд ще има в Източна и в по-голямата част от Северна България. В югозападните и централните южни райони от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°.

В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-21° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, в североизточните райони - от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°. През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще остане значителна и на места там отново ще има превалявания, но вече по-слаби. В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и временно ще намалява. Дневните температури ще се повишават. В петък ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места до слънчево време. Ще продължи да духа умерен северозападен вятър. Дневните температури ще се повишат още и максималните ще са между 17° и 22°. През почивните дни вятърът от северозапад ще се усили. Облачността ще е променлива, в събота на отделни места, в неделя - на повече места, ще превали, предимно слаб дъжд. Температурите слабо ще се понижат. В началото на новата седмица вятърът чувствително ще отслабне. Сутринта на места ще има мъгла или ниска облачност и намалена видимост. Ще се понижат и минималните температури.