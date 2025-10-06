Дупница ще бъде домакин на информационна среща от кампанията на КЗП за въвеждане на еврото в Република България, експерти ще дадат отговор на живо на всички въпроси, свързани с вашите права и тяхната защита, задълженията на търговците в периодите на двойно обозначаване на цените и използване на двете валути едновременно.
Експерти от КЗП идват в Дупница да разясняват за предстоящото въвеждане на еврото
06.10.2025
Дупница ще бъде домакин на информационна среща от кампанията на КЗП за въвеждане на еврото в Република България, експерти ще дадат отговор на живо на всички въпроси, свързани с вашите права и тяхната защита, задълженията на търговците в периодите на двойно обозначаване на цените и използване на двете валути едновременно.
