Експерти от КЗП идват в Дупница да разясняват за предстоящото въвеждане на еврото

06.10.2025
Дупница ще бъде домакин на  информационна среща от кампанията на КЗП за въвеждане на еврото в Република България, експерти ще дадат отговор на живо на всички въпроси, свързани с вашите права и тяхната защита, задълженията на търговците в периодите на двойно обозначаване на цените и използване на двете валути едновременно.
 

