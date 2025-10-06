Италия се готви за война със САЩ- макаронена



Италия се обърна към Вашингтон и Европейската комисия в опит да разубеди САЩ от налагането на наказателни тарифи върху вноса на макаронени изделия, което е изключително непопулярна мярка сред производителите.

В началото на септември Министерството на търговията на Съединените щати обяви плановете си да наложи временни антидъмпингови мита от над 91 процента върху макаронените изделия от януари 2026 г., в допълнение към вече действащите 15 процента.

Решението е част от разследване на „дъмпинг“: предполагаеми търговски практики от страна на определени марки, включващи износ за Съединените щати на цени под пазарната стойност.

Италианското външно министерство заяви, че „работи в тясно сътрудничество със съответните компании и се консултира с Европейската комисия, за да гарантира, че американското министерство ще преразгледа временните мита, наложени на нашите компании“.

Италианското посолство във Вашингтон също се е намесило, за да „подпомогне компаниите да отстояват правата си“, според изявление