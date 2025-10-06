Арестуваха поредния пиян шофьор в Дупница





Вчера в Районното управление в Дупница е образувано бързо полицейско производство за управление на МПС след употреба на алкохол.53-годишният водач на лек автомобил „Мерцедес“ е проверен на ул. „Св. Иван Рилски“ в града. Тестът, направен му с техническо средство, е отчел резултат 1.68 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръв за анализ, задържан е с полицейска заповед. За случая е уведомен дежурен прокурор.