Партията на милиардера популист Андрей Бабиш печели парламентарните избори в Чехия







Милиардерът бизнесмен Андрей Бабиш спечели парламентарните избори в Чехия, въпреки че неговата популистка партия AНO не успя да получи мнозинство.

АНО получи малко под 35% от гласовете, което им осигури 80 места в 200-местната долна камара – в сравнение със 72 места преди четири години, според предварителните резултати.

Очаква се Бабиш, който беше министър-председател от 2017 до 2021 г., да бъде поканен да ръководи преговорите за сформиране на нова коалиция.

„Това е исторически успех“, обяви Андрей Бабиш пред ликуващи поддръжници в централата на АНО в предградията на Прага.

Той беше влязъл в сградата, държейки високоговорител с Bluetooth, от който пускаше ремикс на хита от 1981 г. „Sarà perché ti amo“ на италианското поп трио Рики е Повери

Същата песен отекна по сцената, докато той приемаше аплодисментите. Някои колеги – включително бившият финансов министър Алена Шилерова – танцуваха в ритъма.

„Това е върхът на политическата ми кариера!“, каза той, добавяйки, че той и екипът му сега ще работят, за да направят Чехия „най-доброто място за живеене в Европейския съюз“.

Но макар тези избори да не донесоха големи изненади – малцина се съмняваха, че той ще се класира на първо място. Все още има много въпроси.



Бабиш вече е започнал преговори с двете малки десни евроскептични партии, които успяха да преминат прага от 5%: анти-Зелената сделка „Автомобилисти за себе си“ и антиимигрантската партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД), водена от чешко-японския предприемач Томио Окамура.

Парламентарната математика означава, че той ще се нуждае от съюз и с двете партии, за да сформира правителство, което се радва на мнозинство в парламента - никоя от другите партии вероятно няма да работи с него.

След като произнесе речта си за приемане на номинацията, той заяви, че иска АНО да управлява самостоятелно, вместо да създава официална коалиция.

АНО ще има най-много общи неща с „Мотористите“. Двете вече са в една и съща група в Европейския парламент – „про-суверенитетните“ Патриоти за Европа, които Бабиш основа заедно с Виктор Орбан от Унгария и Херберт Кикъл от Австрия миналата година.

АНО споделя опасенията на автомобилистите относно целите на ЕС за емисиите и обещава да ги промени или отхвърли напълно.

И двете партии са твърдо против чешките домакинства да поемат по-голяма финансова тежест за по-чиста енергия и се противопоставят на забраната на ЕС за продажба на нови бензинови и дизелови автомобили след 2035 г.

Отношенията със СДП биха могли да бъдат по-напрегнати.

Като начало, Социалдемократическата партия се бори на тези избори във формален съюз с редица крайнодесни партии, което означава, че ще трябва да им отстъпи част от местата си. Окамура може да няма пълен контрол над депутатите в своята парламентарна група – винаги рецепта за бедствие в коалиционната политика.

Бабиш също така категорично изключи провеждането на референдум за членство в ЕС или НАТО – ключов политически приоритет за социалдемократите.

Лидерът на АНО може би е използвал силно антиукраинска реторика в последните дни на кампанията, критикувайки дясноцентристкото правителство, че не дава „на чешките майки нищо, а на украинките всичко“.

Но призивът на Окамура за масово депортиране на украински бежанци вероятно ще бъде отхвърлен.

Чешката военна подкрепа за военните усилия на Украйна обаче вероятно ще се промени значително при управлението на Бабиш.

Той вече се зарече да отмени успешната чешка инициатива за боеприпаси, която е доставила 3,5 милиона снаряда на Украйна от 2022 г. насам.

Бабиш твърди, че схемата е непрозрачна, но чешки правителствени служители, които са създали схемата, казват, че тя работи именно защото не е прозрачна.

Съгласно инициативата, чешките търговци на оръжие използват международните си контакти, за да доставят снаряди за Украйна на световния пазар, като по-голямата част от парите идват от партньори от ЕС и НАТО. Някои от производителите са в страни, които имат отношения с Русия, но тъй като сделката е уговорена с чешки търговци, тяхното участие остава частно.

Лидерът на АНО иска схемата да бъде преместена под егидата на НАТО и отново в събота обвини чешките търговци на оръжие, че печелят огромни печалби от нея.

Той обаче заяви, че няма да има проблем да преговаря по въпроса с президента Зеленски.

Бабиш също така се засмя на твърденията, че западните съюзници се притесняват, че Чехия вече няма да бъде надежден партньор в ЕС и НАТО под неговото управление и затова сега изглежда се дистанцира от екстремистки партии.

„Проблемът ви е, че просто преписвате лъжи от чешки журналисти“, отвърна той, отговаряйки на репортер на „Ню Йорк Таймс“ на английски.

„Говорих с Тръмп пет пъти! Бях в Пентагона. Бях във ФБР. Говорих с ръководителя на ЦРУ“, каза Бабиш, говорейки за първия си мандат, който се е припокривал с първия мандат на президента Тръмп.

„Бяхме много надежден партньор“, продължи той.

„Бил съм министър-председател. Били сме в правителството и преди. И имахме отлични резултати.“