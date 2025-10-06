Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 6 октомври
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 медицинска сестра Висше образование, обект гр. Бобошево
1 медицинска сестра Висше образование обект с. Дрен
2 психолог Висше образование
1 старши експерт „ООС“-еколог Висше образование,обект Община Бобошево
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 97 МЕСТА
4 електромонтьори Средно образование
5 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование
1 продавач консултант Средно образование
1 общ работник Средно,основно образование
1 управител на офис Средно образование
1 кредитен експерт Средно образование
4 диспечери, водоразпределителна мрежа Средно образование
2 технически ръководител В и К Средно образование
2 машинисти еднокофов багер Средно,основно образование
3 водопроводчик, външно В и К Средно и по-ниско образование
10 шивачи Без изискване
1 шивач Средно образование
1 барман Средно,основно образование
1 стругар Средно образование
5 шивачи Средно образование
1 готвач Средно образование
1 Техник, технолог на мляко и млечни изделия Средно образование
1 дистрибутор Средно образование
2 куриери Средно образование
30 общи работници обект с. Жедна/Радомирско
1 камериерка Обект гр. Сапарева баня
3 шивачи Обект с. Самораново
5 общи работници, строителство Средно,основно обр-ие
2 производител, обувки Средно и по-ниско образование
1 инкасатор, дългови задължения обект общ. Дупница Ср.образование
1 рецепционист Средно образование
3 майстори,строителство Без изискване
3 общи работници,строителство Без изискване
1 технолог Средно образование
1 парнаджия/огняр Средно, основно образование Обект гр. Бобошево
4 дограмаджии Средно (техническо) образование
1 аранжор,витрини и щандове Средно,основно образование,обект гр. Бобошево
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –23 МЕСТА
3 кофражист Средно образование
2 Работник, формоване на хранителни продукти Основно образование
1 транжор Без изискване
2 гладачи,преса Без изискване
2 ръчник Без изискване
5 шивачи Без изискване
1 работник, кухня Средно,основно образование
1 чистач/ хигиенист Начално, основно образование
2 сервитьор Средно образование
2 заварчик Основно (Документ за заварчик)
1 пощенски раздавач/ пощальон Средно образование
1 спасител, басейн Средно обр-ие;ПК/спасител
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 кинезитерапевт Висше образование
1 социален работник, хора с увреждания и социални услуги Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -15 МЕСТА
1 трудотерапевт Средно образование
1 готвач Средно образование
2 сервитьори Средно образование
1 социален работник, социално подпомагане Средно образование
1 готвач Средно образование
1 болногледач Средно, основно образование
1 готвач Средно образование
5 шофьори, автобус Средно образование
2 домашни помощници Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
2 медицински сестри Проф.колеж / Медицина (“Мед.сестра“ лекар асистент, фелшер
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 09 МЕСТА
1 сервитьор Средно, основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
1 камериер/ка Основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
1 готвач Средно , основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"
2 шивач Средно, основно образование
1 експедитор стоки и товари Средно образование
2 обслужващ работник промишлено производство Средно, основно образование
1 шофьор тежкотоварен а-л 12 и повече тона Средно, основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
3 програмист,софтуерни приложения Средно образование
1 продавач, автомобили Без изискване
1 технически секретар Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
2 оператор въвеждане на данни Средно и по-ниско обр.
1 снабдител, доставчик Средно и по-ниско обр.
1 рецепционист Без изискване
1 сервитьор Средно образование
10 общи работници Без изискване
1 брокер, недвижими имоти Средно образование
1 оператор, въвеждане на данни Средно образование
1 специалист, приложно програмиране Средно образование
2 продавач-консултант Без изискване
1 снабдител-доставчик Без изискване
1 продавач-консултант Без изискване
1 сервитьор Средно образование
1 работник,кухня Без изискване
1 снабдител, доставчик Без изискване
1 търговски помощник Средно образование
1 снабдител, доставчик Средно образование
3 търговски представители Средно образование
1 шофьор,тежкотоварен а-л 12 и повече тона Без изискване
1 касиер Средно образование
1 букмейкър Средно образование
4 общи работници,строителство на сгради,обект с. Сапарево Ср.основнообр-ие,шоф.книжка
3 общ работник Без изискване
2 специалисти, техническа поддръжка Средно образование
1 продавач,автомобили Без изискване
1 компютърен техник,анализи на компютърни системи Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
1 работник, кухня обект гр. Сапарева баня Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
1 водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); 1 шофьор, самосвал; 1 машинист, еднокофов багер – обект гр. Кюстендил
2 машинни оператори обект гр. София Средно образование