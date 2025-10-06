Дъждът са завръща, от тази нощ кошмарът по Черноморието- също





Днес времето в страната ще бъде облачно и дъждовно. След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието в сутрешните часове облачността ще бъде незначителна, но бързо ще се увеличи и към обяд вече ще е облачно. След обяд ще започнат и валежи, които вечерта ще се усилят. През нощта срещу вторник се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Опасност от поройни нводнения се очакват през нощта срещу 07.10.2025 г. във водосборите на:

Дунавски басейн:

- Добруджанските реки - на територията на обл. Шумен(общ. Никола Козлево и общ. Каолиново) и обл. Добрич (общ. Тервел, общ. Добрич и общ. Крушари) и обл. Разград (общ. Самуил) и обл. Шумен (общ. Венец), обл. Варна (общ. Аксаково и общ. Вълчи дол)

Във вечерните часове на 06.10.2025 и през нощта срещу 07.10.2025 г. във водосборите на:

Черноморски басейн:

- р. Батовска – на територията на обл. Варна (общ. Аксаково);

- р. Провадийска - на територията на обл. Варна (общ. Ветрино, общ. Провадия, общ. Девня), обл. Шумен (общ. Шумен, общ. Каспичан, общ. Нови пазар);

- р. Камчия (във водосборите на реките Садовска, Медвенска, Нейковска, Луда Камчия, Котленска, Балабандере, Брестова, Буклуджадере, Бяла река, Врана, Голяма река, Златарска, Казандере, Калайджи, Комлудере, Кралевска, Луда Камчия, Папаздере, Потамишка, Селска река, Стара река, Токатдере, Чираджи), на територията на обл. Бургас (общ. Сунгурларе, общ. Руен), обл. Сливен(общ. Сливен, общ. Котел), обл. Варна (общ. Аврен, общ. Дългопол, общ. Долни чифлик), обл. Търговище (общ. Търговище), обл. Шумен (общ. Шумен, общ. Велики Преслав, общ. Смядово, общ. Върбица);

- р. Двойница - на територията на обл. Варна (общ. Долни Чифлик, общ. Бяла), обл. Бургас (общ. Несебър и общ. Поморие);

- р. Панаирдере – на територията на обл. Варна (общ. Бяла);

- р. Фъндъклийска – на територията на обл. Варна (общ. Долни чифлик);

- р. Вая – на територията на обл. Бургас (общ. Несебър);

- р. Ахелой – на територията на обл. Бургас (общ. Поморие);

- р. Азмак – на територията на обл. Бургас (общ. Бургас, общ. Поморие);

- р. Айтоска – на територията на обл. Бургас (общ. Айтос, общ. Камено);

- р. Дермендере – на територията на обл. Бургас (общ. Бургас);

- р. Дращела – на територията на обл. Бургас (общ. Несебър);

- р. Маринка)– на територията на обл. Бургас (общ. Бургас);

- р. Хаджидере – на територията на обл. Бургас (общ. Несебър, общ. Поморие);

- р. Чукарска – на територията на обл. Бургас (общ. Бургас, общ. Камено);

- р. Русокастренска– на територията на обл. Бургас (общ. Камено, общ. Карнобат);

- р. Средецка - на територията на обл. Бургас (общ. Бургас, общ. Созопол, общ. Средец), обл. Ямбол(общ. Стралджа, общ. Болярово;

- р. Ропотамо - на територията на обл. Бургас (общ. Созопол, общ. Приморско);

- р. Дяволска - на територията на обл. Бургас (общ. Приморско);

- р. Факийска - на територията на обл. Бургас (общ. Средец, общ. Созопол);

- р. Караагач - на територията на обл. Бургас (общ. Царево);

Източнобеломорски басейн:

- р. Тунджа (по основната река и във водосборите на реките Куруджадере, Араплийска, Беленска, Асеновска, Магарешка, Блягорница, Поповска, Новоселска, Азмак, Коюнбунар, Воденична), на територията на обл. Бургас (общ. Карнобат, общ. Сунгурларе), обл. Сливен (общ. Сливен, общ. Твърдица, общ. Нова Загора), обл. Ямбол (общ. Елхово, общ. Тунджа, общ. Болярово, общ. Стралджа), обл. Хасково (общ. Тополовград, общ. Свиленград);

- р. Карабашка- на територията на обл. Хасково (общ. Свиленград);

- р. Марица(по основната река и във водосборите на реките Луда река, Блатница, Кумруджа, Сазлийка, Овчарица, Акбунар, Дундарлия, Мустакова, Арпадере, Меричлерска, Еледжик, Соколица, Юручка, Главанска, Бакърдере, Колуфардере, Узунджовска, Хасковска, Харманлийска, Каушака, Балаклидере, Азмака, Бисерска, Юрукдере, Коджадере, Лозенска, Каламица, Ченгенедере, Луда река, Голяма, Лефченска), на територията на обл. Сливен (общ. Нова Загора), обл. Ямбол (общ. Тунджа), обл. Стара Загора (общ. Стара Загора, общ. Раднево, общ. Опан, общ. Гълъбово), обл. Хасково (общ. Хасково, общ. Ивайловград, общ. Димитровград, общ. Симеоновград, общ. Харманли, общ. Любимец, общ. Стамболово, общ. Свиленград);

-р. Арда(по основната река и във водосбора на река Крумовица), на територията на обл. Кърджали (общ. Кърджали, общ. Крумовград);

- р. Луда река - на територията на обл. Хасково (общ. Ивайловград);

- р. Атеринска- на територията на обл. Хасково (общ. Ивайловград);

Прогнозирани поройни наводнения по общини:

Във вечерните часове на 06.10.2025и през нощта срещу 07.10.2025 г.:

− обл. Бургас (общ. Айтос, общ. Бургас, общ. Камено, общ. Карнобат, общ. Несебър, общ. Поморие, общ. Приморско, общ. Руен, общ. Созопол, общ. Средец, общ. Сунгурларе, общ. Царево);

− обл. Варна (общ. Аврен, общ. Аксаково, общ. Бяла, общ. Варна, общ. Ветрино, общ. Вълчи дол, общ. Девня, общ. Долни чифлик, общ. Дългопол, общ. Провадия);

− обл. Добрич (общ. Добрич, общ. Крушари, общ. Тервел);

− обл. Кърджали (общ. Крумовград, общ. Кърджали);

− обл. Разград (общ. Самуил);

− обл. Сливен (общ. Котел, общ. Нова Загора, общ. Сливен, общ. Твърдица);

− обл. Стара Загора (общ. Гълъбово, общ. Опан, общ. Раднево, общ. Стара Загора);

− обл. Търговище (Търговище);

− обл. Хасково (общ. Димитровград, общ. Ивайловград, общ. Любимец, общ. Симеоновград, общ. Стамболово, общ. Харманли, общ. Хасково, общ. Свиленград, общ. Тополовград);

− обл. Шумен (общ. Велики Преслав, общ. Венец, общ. Върбица, общ. Каолиново, общ. Каспичан, общ. Никола Козлево, общ. Нови пазар, общ. Смядово, общ. Шумен);

- обл. Ямбол (общ. Болярово, общ. Елхово, общ. Стралджа, общ. Тунджа).

Във вторник и сряда ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни на места в Източна и Северна България. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната - североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°.

В четвъртък валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, но облачността ще е все още предимно значителна. Вятърът ще отслабне. Дневните температури ще се повишат с 4-5 градуса. В петък и събота ще преобладава слънчево време. В часовете преди обяд на места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Дневните температури ще се повишат и през втория ден преобладаващите максимални ще са между 18° и 23°. В неделя вятърът от северозапад ще се усили, особено в Дунавската равнина. Облачността ще се увеличи, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Температурите слабо ще се понижат.