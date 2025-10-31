50 ученици бяха удостоени със званието "Отличник на България"





Успехите и постиженията ви вече вдъхновяват други деца и вие в тази ранна възраст сте своеобразни будители. С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се обърна към отличените ученици по време на церемонията „Отличниците на България“.

Той награди състезателите от българския отбор по лингвистика които тази година завоюваха 6 медала и абсолютно първо и второ място на Международната олимпиада в Китайско Тайпе. Отборът е съставен от златните медалисти Ванеса Калинкова (12. клас, ППМГ Бургас) и Никола Николов (12. клас, Американски колеж, София), носителите на сребърни отличия Калина Иванова (11. клас, НПМГ) и Сирма Караджова (12. клас, СМГ), бронзовите медалисти Павел Василев (10. клас, МГ Варна) и Иванимира Неделчева (10. клас, СМГ) и Аглая Анави (12. клас, СМГ) и Михаил Бошов (11. клас, СМГ), получили почетни грамоти.

„Желая Ви през целия живот да бъдете личности – знаещи, можещи, хора, които искат да претворят света“, обърна се министър Вълчев към наградените състезатели. Той поздрави специално техните ръководители Веселин Стамов, Василена Лазарова и Здравко Иванов от Софийската математическа гимназия, както и тези на останалите ни олимпийски отбори. „Ръководителите на отборите заслужават едно голямо признание – те са от онези, които в най-голяма степен можем да наречем будители“, изтъкна министърът.

Той посочи, че съвременните будители са и тези, които ежедневно, многочасово, много години подред правят така, че да вдъхновят други хора да запалят пламъка на знанието, да мотивират повече деца и млади хора да бъдат след това те самите будители. „Това в най-голяма степен правят нашите учители. Затова на първи ноември ние отправяме поздрав към тях, много ми се иска да го правим всеки ден, защото те помагат да живеем в едно по-добро общество“, каза министър Вълчев.

Наградите „Отличниците на България“ на вестник „24 часа“ се връчват за 9-а поредна година“. Те отличават млади български таланти, които прославят страната ни с постиженията си в науката, езиците, технологиите и изкуствата по света.

Сред наградените днес бяха Йоана Йорданова, Катерина Гетова, Цветелина Цонкова и Мартин Андреев, които спечелиха първите места в европейското състезание по ядрена физика. Отличие получи и Дамян Иванов – носител на златен медал от международната олимпиада по химия.

Сред отличниците на България са и Теодор Кусев Раян Караминчев и Мелих Осман, спечелили първото място на европейското състезание по експериментални науки и Никола Нинков, носител на сребърен медал от Менделеевата олимпиада.

Отличия получиха и Виктория Георгиева и Марина Петрова, които са носителки на национални дипломи.

Сред отличниците на България се наредиха още Лориан Янкова, Радослав Емануилов, Даниел Караманов и Иван Гогов, които тази година спечелиха две купи и осем медала от 25-ото издание на международното състезание Primary Mathematics World Contest.

Награди заслужиха Лидия Велкова, Боряна Антикова, Силвия Александрова, Ивая Бойчева, Божана Ноева и Йоан Любенов, които станаха победители на шестото европейско състезание по право, решавайки случай с монарх, обвинен във военни престъпления.

Отличие получи и Илия Ников, който е уверен, че след 10 години ще е астронавт на Марс. Той комбинира печеленето на медали по физика от международни състезания с отглеждането на собствен пчелин

Друг отличен е Кристиан Петров, който със знанията си не само спечели бронзов меда от международната олимпиада, но помогна и на Тайланд така да управлява туристическите тълпи, че да опази находищата на лотоси.

Награда беше връчена и на уникалния отбор от 12 деца, които измислиха как да правят кисело мляко в Космоса – Елица Павлова, Жасмин Цветкова, Ема Несторова, Елица Карагеоргиева, Белослава Соколова, Елена Кирова, Ирина Денчева, Дамян Дамянов, Георги Бишков, Ирена Шевкенова, Мария Чолакова и Марина Ашихмина.

Главният редактор на „24 часа“ Венелина Гочева връчи и отличие на Тереза Стоянова, която представи страната ни на световната купа за дебати в университета Йейл.

Отличие заслужи и ученикът Мартин Атанасов, който създаде карта на опасните пътища на България като ползва статистиката за катастрофите.

Сред наградените отличници тази година е Николай Костадинов, носител на сребърен медал от международната олимпиада по география, който се насочил към изключително важната тема заради глобалните климатични проблеми – управление на риска от бедствия.