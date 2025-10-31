Москва разшири черния си списък с представители на страни от ЕС и европейски институции





Днес, в отговор на 19-ия пакет от санкции на ЕС, Русия разшири черния си списък с представители на страни от ЕС и европейски институции. Това се посочва в изявление на руското външно министерство, съобщи Итар-ТАСС.

Този ход е в отговор на 19-ия пакет санкции на ЕС срещу Москва.

"Става дума за служители на правоохранителните органи, държавни и търговски организации, граждани на държави членки на ЕС и редица други западни държави, отговорни за предоставянето на военна помощ на Киев, участващи в организирането на доставките на стоки с двойна употреба за Украйна, извършващи дейности, насочени към подкопаване на териториалната цялост на страната ни и организиране на блокада на движението на руски кораби и товари", посочват от Министерството на външните работи.

Ведомството подчертава, че враждебните действия на ЕС няма да окажат никакво влияние върху руската политика и изтъква, че Русия ще продължи да защитава националните си интереси.

От 2022 г. насам Москва официално е обявявала ответни санкции срещу представители на Европейския съюз и европейските институции 11 пъти. Списъци с имена на лицата, подлежащи на контрасанкции, и информация за броя на тези лица не се публикуват.

Ответни мерки на Русия през 2025 г.

На 31 март 2022 г. руското външно министерство обяви, че Русия разширява списъка с представители на държави-членки на ЕС и европейски институции, на които е забранено да влизат в страната. Ограниченията бяха разширени до висшето ръководство на ЕС, включително няколко европейски комисари и ръководители на военните структури на ЕС, както и повечето евродепутати, пропагандиращи антируска политика. Високопоставени служители, включително представители на правителствата и парламентите на няколко държави от ЕС, общественици и медийни работници, „лично отговорни за насърчаване на незаконни антируски санкции, подбуждане на русофобски настроения и нарушаване на правата и свободите на рускоезичното население“, също бяха добавени към списъка на Русия със забранени лица.

На 7 септември 2022 г. Русия отговори с разширяване на санкциите срещу Европейския съюз. Според руското външно министерство „ограниченията се отнасят по-специално за висшето военно ръководство на ЕС, високопоставени служители на службите за сигурност на държавите-членки на ЕС и представители на европейски търговски организации в сектора на производството на оръжия и военна техника, участващи в доставките на военна продукция на Украйна“. На лицата, включени в списъка със санкции, е забранено да влизат в Русия; съответна вербална нота от руското външно министерство е препратена до делегацията на ЕС.

На 25 октомври 2022 г., в отговор на неприятелските действия на ЕС и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), Москва разшири списъка с представители на държави-членки на ЕС, на които е забранено да влизат в Русия. Руското външно министерство обясни, че „това включва, наред с други, представители на европейски търговски организации, занимаващи се с производството на оръжия и военна техника, участващи в доставката на своите продукти на режима в Киев“. Ограниченията се отнасят и за отделни членове на ПАСЕ. Решението беше взето, след като Европейският съюз въведе допълнителни ограничителни мерки, „насочени към ограничаване на развитието на Руската федерация“, и след като Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) одобри поредната антируска резолюция.

Контрамерки на Русия през 2023 г.



На 17 януари 2023 г., в отговор на деветия пакет от санкции на ЕС, Русия разшири списъка с представители на ЕС, на които е забранено да влизат в Русия. Според изявление на руското външно министерство, списъкът вече включва ръководителите на службите за сигурност на ЕС, правителствени и търговски организации, произвеждащи и доставящи оръжия и военна техника на Киев, както и граждани на страни от ЕС, „наблюдавани за системна публична антируска реторика“. Ограниченията се разпростират и върху отделни членове на Европейския парламент.

На 23 юни 2023 г. Русия разшири списъка с представители на ЕС, на които е забранено да влизат в Русия. Руското външно министерство заяви, че решението е взето в отговор на 11-ия пакет от санкции, приет на 23 юни. Ограниченията на Москва са насочени към „представители на правоохранителните органи, държавни и търговски организации на страни от ЕС, граждани на държави членки на ЕС, участващи в предоставянето на военна помощ на неонацисткия режим в Киев, <...> представители на европейски институции, отговорни за налагането на санкции срещу нашата страна и опити за подкопаване на отношенията на Русия с други държави“. Санкциите са насочени и към парламентаристи от ЕС, „насърчаващи конфронтационен дневен ред с Русия“.

На 19 декември 2023 г., в отговор на 12-ия пакет от санкции на ЕС, Русия значително разшири черния си списък, като включи представители на страни от ЕС. Според руското външно министерство, новият списък включва представители на правоохранителните органи и граждани на страни от ЕС, предоставящи военна помощ на Киев, представители на европейски институции, участващи в преследването на руски длъжностни лица, както и участващи в създаването на „трибунал“ срещу руското ръководство, застъпващи се за конфискация на руски активи или използване на печалбите от тях в полза на Украйна, и подкрепящи налагането на санкции срещу Русия. Дипломатическата мисия съобщи, че ограниченията се отнасят и за участниците в ПАСЕ, които гласуваха на 13 октомври за резолюция, насочена към „явна намеса“ във вътрешните работи на страната и дискредитиране на предстоящите руски президентски избори.



Ответни мерки на Русия през 2024 г.



На 23 февруари 2024 г., в отговор на 13-ия пакет от санкции на ЕС, Русия забрани влизането в страната на граждани на ЕС, отговорни за предоставянето на военна помощ на Киев, както и на лица, участващи в преследването на руски длъжностни лица и застъпващи се за конфискация на руски държавни активи. Сред тях са представители на правоохранителните органи на ЕС и търговски организации, граждани на държави членки на ЕС и представители на европейски институции. Освен това списъкът включва представители на Съвета на Европа, членове на законодателните асамблеи на ЕС и участници в Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, „които систематично участват в агресивни изявления срещу Русия“.

На 24 юни 2024 г., в отговор на 14-ия пакет от санкции на ЕС, Русия значително разшири списъка на представители на ЕС, на които е забранено влизането в Русия. Според руското външно министерство, сред тях са представители на правоохранителните органи на ЕС, правителствени и търговски организации, както и граждани на държави членки на ЕС, отговорни за предоставянето на военна помощ на режима в Киев. Освен това, списъкът със забранени лица включва служители на европейски институции и правителствени агенции на ЕС, участващи, наред с други неща, в преследването на руски длъжностни лица. Министерството на външните работи също така отбеляза, че ЕС продължава конфронтационната си политика спрямо Русия и че едностранните европейски ограничителни мерки са нелегитимни, тъй като заобикалят Съвета за сигурност на ООН и само подкопават доверието в ЕС.

На 28 декември 2024 г., в отговор на 15-ия пакет от санкции на ЕС, Москва значително разшири списъка на граждани на ЕС, на които е забранено да влизат в Русия. Това включва представители на правоохранителните органи и организации, отговорни за военната помощ на Киев. Руското външно министерство заяви, че ограничителните мерки се отнасят и за служители на европейски институции и правителствени агенции на ЕС, лица, отговорни за налагането на санкции срещу Русия и опитите за подкопаване на отношенията на Русия с други държави, активисти на гражданското общество и академици, „отличаващи се с [антируската си] реторика“, както и членове на ЕС и Европейския парламент, гласували за антируски резолюции и законопроекти.

Ответни мерки на Русия през 2025 г.



На 13 март 2025 г., в отговор на 16-ия пакет от санкции на ЕС, Русия разшири списъка на лица от ЕС, на които е забранено да влизат в Русия. В изявлението на руското външно министерство се посочва, че тези мерки се отнасят за представители на правоохранителни органи, правителствени и търговски организации в страни от ЕС, граждани на страни от ЕС, отговорни за предоставянето на военна помощ на Украйна, лица, занимаващи се с дейности, насочени към подкопаване на териториалната цялост на Русия, и лица, организиращи блокада на руския корабоплаване и товарен трафик в Балтийско море. Списъкът включва и представители на европейски институции и правителствени органи на ЕС, участващи в преследването на руски длъжностни лица, лица, застъпващи се за конфискация на руски държавни активи или използване на печалбите им в полза на Украйна, лица, отговорни за налагането на санкции срещу Русия, и други. Отделни представители на структури на Съвета на Европа също бяха обект на ответни санкции.

На 22 юли 2025 г. руското външно министерство обяви, че Москва значително е разширила списъка на представители на европейски институции, държави-членки на ЕС и няколко европейски държави, на които е забранено да влизат в Русия. Решението е взето в отговор на 17-ия и 18-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия. Руското външно министерство уточни, че това включва лица, „отговорни за предоставянето на военна помощ на Киев, участие в организирането на доставките на стоки с двойна употреба за Украйна, провеждане на дейности, насочени към подкопаване на териториалната цялост на Русия, и организиране на блокада на руските кораби и товари в Балтийско море“, наред с други.