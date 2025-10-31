Община Дупница осигурява безплатен транспорт до гробищния парк за утрешната Архангелова задушница





Във връзка с очаквания натоварен трафик на Архангелова задушница (1 ноември) и с цел улеснение на гражданите, Община Дупница пуска безплатни автобуси от жк. „Бистрица“ и завод „Тева“ до Гробищен парк гр. Дупница и обратно, които ще пътуват при следния график:

От „Тева“ и жк „Бистрица“ автобусите ще тръгват в:

⏰️9:00ч.

⏰️11:00ч.

⏰️13:00ч.

От Гробищен парк гр. Дупница в двете посоки:

⏰️10:00ч.

⏰️12:00ч.

⏰️14:00ч.