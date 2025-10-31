Община Дупница осигурява безплатен транспорт до гробищния парк за утрешната Архангелова задушница

31.10.2025
Във връзка с очаквания натоварен трафик на Архангелова задушница (1 ноември) и с цел улеснение на гражданите, Община Дупница пуска безплатни автобуси от жк. „Бистрица“ и завод „Тева“ до Гробищен парк гр. Дупница и обратно, които ще пътуват при следния график:
От „Тева“ и жк „Бистрица“ автобусите ще тръгват в: 
⏰️9:00ч.
⏰️11:00ч.
⏰️13:00ч.
От Гробищен парк гр. Дупница в двете посоки: 
⏰️10:00ч.
⏰️12:00ч.
⏰️14:00ч.

