Съдят трима българи в Париж за оскверняване на градския паметник на Холокоста





Трима български мъже са съдени в Париж тази седмица за предполагаемо участие в рисуване с кървавочервени ръце върху градския паметник на Холокоста, акт на вандализъм, който френските разузнавателни служби свързват с кампания на Русия за дестабилизиране на Франция и други западни общества.

Около 500 червени ръце бяха нарисувани миналата година на стена в чест на онези, които са помогнали за спасяването на евреите по време на Втората световна война и около близките парижки квартали. Графитите първоначално бяха разглеждани в контекста на войната в Газа, която доведе до нарастване на антисемитските инциденти и напрежението в цяла Европа.

Но френските разузнавателни служби твърдят, че червените ръце са били част от дългосрочна стратегия на Русия да използва платени пълномощници за разделяне на общественото мнение, разпалване на социално напрежение и разпространение на невярна информация, според съдебни документи. Правителства в цяла Европа обвиняват Русия през последните години в кампания за саботаж, която включва плащане на хора за извършване на актове на вандализъм, палеж и опити за бомбени атентати.

Четирима българи са обвинени по делото за Мемориала на Холокоста, но само трима са в ареста и присъстваха на процеса в сряда. Предполагаемият лидер, Мирчо Ангелов, е на свобода.

Първият, който даде показания, Георги Филипов, каза, че е боядисал червените ръце в замяна на 1000 евро, за да помогне за плащането на издръжка на 9-годишния си син. Той каза, че е бил платен от Ангелов и не е отговорил на обвиненията за руска намеса.

„Признавам, че съм участвал в тези действия. Официално се извинявам на жертвите и се извинявам за щетите. Извинявам се и на френските власти“, каза той пред съда чрез преводачи.

Филипов заяви, че е бивш неонацист и че е възможно да е бил вербуван, защото профилите му в социалните мрежи го показват с неонацистки татуировки и тениска, възхваляваща Хитлер. Той описа татуировките като „лош избор от миналото ми“ и твърди, че е разбрал антисемитския характер на деянието едва след завръщането си в България.

Кирил Милушев свидетелства, че е заснел графитите по указание на Ангелов в замяна на 500 евро.

„Съжалявам, че участвах в това деяние“, каза той пред съда.

Разследващите твърдят, че Милушев е заподозрян и в оскверняване на надгробен камък в Мюнхен и в участие в залепването на стикери близо до хотели в швейцарския град Цюрих преди мирната конференция за Украйна миналата година.

Третият обвиняем, Николай Иванов, беше разпитан за ролята си в четири инцидента с предполагаема руска намеса. Той отрече всякакви проруски връзки или настроения, както и всякаква отговорност за графитите с намесата на полицията.

Иванов е обвинен, че е купил самолетни билети за останалите обвиняеми от българската столица София до Брюксел, а след това и билети за автобус Брюксел-Париж, както и е платил хотелските им разходи в Париж. Той каза, че е купил билетите и хотелските пренощувания по молба на Ангелов и само е „оказал услуга на приятел“.

Заподозрените са обвинени в престъпен заговор или утежнено увреждане на имущество въз основа на раса, етническа принадлежност или религия. Те могат да бъдат изправени пред няколко години затвор, ако бъдат осъдени.

Сред ищците са Парижкият мемориал на Холокоста и Лигата срещу расизма и антисемитизма.

Графитите с червените ръце бяха сред няколко странни инцидента през последните две години във Франция и първите, които бяха съдени. Сред другите:

През октомври 2023 г., скоро след началото на войната между Израел и Хамас, по парижките сгради се появиха шаблони със сини звезди на Давид. Френските власти обвиниха руските служби за сигурност, че разпалват спорове около звездите. Двама молдовци бяха задържани и депортирани по случая.

През юни 2024 г. в подножието на Айфеловата кула се появиха пет ковчега с препратки към Украйна преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски. Филипов, обвиняемият по делото с червените ръце, каза, че първоначално е бил нает да транспортира ковчезите, но е свидетелствал, че се е отказал, когато му е било казано да ги сложи. ги под известната парижка забележителност. Трима други мъже, родени в България, Германия и Украйна, са заподозрени по случая и е издадена заповед за ареста им.

Необичайни изображения и съобщения, нарисувани със спрей, с препратки към Украйна, се появиха по улиците на Париж няколко дни по-късно, когато Зеленски се срещна с тогавашния президент на САЩ Джо Байдън във френската столица. Трима молдовци са в ареста в очакване на по-нататъшно разследване.

А миналия месец отрязани свински глави бяха открити близо до девет джамии в района на Париж, пет от които бяха с името на Макрон, написано върху тях. Разследване е в ход.