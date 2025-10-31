Депутатите гласуваха временна забрана за износ на горива







Депутатите приеха временната забрана да износ и решиха до 7 ноември шефът на Държавния резерв да направи преглед на наличните количества горива в страната.

Точката беше включена извънредно в дневния ред на парламента, след като по спешност бе свикано заседание на Комисията по бюджет и финанси в НС. На него бе взето решение, че трябва да се приеме Решение за временна забрана за износа на нефт и нефтени продукти до страни от ЕС.

"През последните месеци международните енергийни пазари се характеризират с висока нестабилност, предизвикана от военните действия на Руската федерация в Украйна и влиянието на наложените от САЩ санкции срещу руските енергийни компании. В тази ситуация България трябва да предприеме временни мерки за защита на обществения интерес и гарантиране на енергийната сигурност на страната", посочи председателят на бюджетната комисия Делян Добрев.

Настоящият проект на решение има за цел да въведе временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз, изтъкна той.

Мярката ще е врменна и цели да се бори срещу спекулата при горивата, обясни Делян Добрев

Проектът предвижда изключения при прилагането на мярката с оглед общата политика за сигурност и отбрана на Съюза и зачитане на произтичащите от Северноатлантическия договор задължения на държавите членки и обезпечаване на необходимите количества горива за транспортиране на стоки и пътници с въздушен и морски транспорт. Делегирани са и правомощия на директора на Агенция "Митници" да може да разрешава конкретен износ/вътреобщностна доставка на нефтопродукти, в случаите, свързани с обществен интерес; изпълнение на международен договор, по който страна е България; при необходимост от предотвратяване на значителни вреди за български икономически оператор или за поддържане непрекъснатостта на производствен процес; при хуманитарна помощ, операции по гражданска защита, международни ангажименти на България.

Мярката е мотивирана от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от САЩ срещу руски енергийни компании, включително свързани с групата "Лукойл", каза Добрев.

С оглед на тези обстоятелства и в контекста на намалена предсказуемост на доставките, временната забрана за износ и вътреобщностни доставки се налага като пропорционална и наложителна мярка за защита на обществения интерес, по думите му.

С приемането на решението от Народното събрание се цели осигуряване на енергийна и икономическа сигурност на страната в условията на нестабилна международна среда, убеден е той.

Очаква се повишаване на сигурността на веригата за доставки на горива за потребление на територията на страната и ограничаване на възможностите за възникване на дефицити, застрашаващи националната сигурност.

Правителството взема мерки, увери Йордан Цонев от ДПС. По думите му НС е длъжно да реагира, когато се виждат опасни тенденции. Освен това имало завишен износ на горива към пазари със сериозен недостиг, стана ясно още от коментара му.

Ще вземем всички мерки да няма криза с горивата в България, успокои Цонев.

Според Радослав Рибарски от ПП управляващите проспали 2 седмици за реакция, а с днешното решение всявали паника.

Горива има, трябва да де осигури цената на тези горива, според Станислав Анастасов. Не говорим за липса на горива в страната, каза и Делян Добрев.

Богдан Богданов от ПП критикува властта за днешната паническа реакция. "Трябва да се реагира, но какъв ви е планът, управляващи. Как ще защитим националния си интерес", пита той.

Критики дойдоха и от "Възраждане", които настояха да се търси изключение за българската рафинерия по примера на Германия.

Нищо не зависи от вас, евролиберали, обърна се Костадин Костадинов към депутатите. Според него на 20 ноември рафинерията ще затвори. "Възраждане" не изключват скок в цената на горивата.