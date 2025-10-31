Костадин Костадинов: Вторият пенсионен стълб да бъде ликвидиран незабавно





Незабавно да бъде закрит вторият пенсионен осигурителен стълб - това поиска председателят на „Възраждане" Костадин Костадинов с декларация от името на парламентарната група, представена в Народното събрание.

Той обясни, че системата на допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е изградена върху порочни практики, които реално обират бъдещите пенсионери, вместо да им осигуряват стабилност и по-високи доходи.

„Вторият пенсионен стълб няма обществено полезна функция. Той обслужва тесен кръг рентиери, но ощетява милиони българи. Затова системата трябва да бъде ликвидирана, а средствата – върнати в държавното осигуряване от 1 януари 2026 година ", заяви Костадинов. Той цитира данни, според които само през 2024 г. управляващите дружества и инвестиционни посредници са си разделили 280 милиона лева от осигурителните вноски под формата на ренти.

С ликвидирането на втория стълб, според „Възраждане", бюджетният дефицит за 2026 г. ще бъде намален с между 1.4 и 1.5% от БВП, без да се повишават данъци или осигуровки, ако всички задължителни осигурителни вноски се върнат изцяло в Държавното обществено осигуряване (ДОО).

„Тази сума в момента обаче се събира от НАП под формата на осигуровки, но се отклонява в така нареченото Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), в контролиране от частни дружества, универсални и професионални пенсионни фондове, така наречените УПФ и ППФ", посочи Костадинов. По думите му, дори и след 40 години осигурителен стаж, хората получават по-малки доходи, отколкото ако са се осигурявали единствено в държавната система, защото „две пенсии у нас са по-малко от една".

Данните, цитирани от „Възраждане", показват, че към 30 юни 2025 г. около 34 хиляди души получават плащания от частните фондове, но истински пожизнени пенсии имат едва 942 души, или под 3% от всички. Средният размер на тези пенсии е между 90 и 102 лева месечно. Останалите получават ограничени във времето суми, като при над 18 хиляди от тях средствата се изчерпват за по-малко от година, а при други 9 хиляди — до три години, след което остават само с намалена държавна пенсия.

„В същото време доходността на универсалните пенсионни фондове е отрицателна – минус 2.3% средногодишно за периода 2002–2024 г., докато реалният растеж на осигурителния доход в страната е плюс 4.5% годишно", каза председателят на „Възраждане", което според него означава, че покупателната способност на средствата се топи и че хората, които се осигуряват в частните фондове, на практика губят част от стойността на своите вноски.

Костадинов подчерта, че освен финансови загуби, частните пенсионни фондове излагат бъдещите пенсионери и на множество рискове, от които държавната система ги защитава. Сред тях са инвестиционен риск, инфлационен риск, лихвен риск, риск от дълголетие при разсрочени плащания, както и риск от инвалидизиране, тъй като ДЗПО не изплаща инвалидни пенсии. По думите му, пенсията от втория стълб е резултат от „инвестиционна и лихвена рулетка", която зависи от състоянието на пазарите в момента на пенсиониране, което води до неравнопоставеност между хора с еднакъв осигурителен стаж.

„Вместо сигурност, хората получават несигурност. Пенсиите от частните фондове губят стойност с всяка година, докато държавната система гарантира защита и стабилност", каза председателят на „Възраждане".

„Затова вторият пенсионен стълб трябва да бъде ликвидиран незабавно!", обобщи Костадинов. Той припомни, че от четири години „Възраждане" говори за задължително реформиране на пенсионния модел и ще предложи публични обсъждания по темата.

