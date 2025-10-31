Орбан въвежда 14-а пенсия





Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че правителството му ще стартира допълване на пенсиите, засилвайки политическата си кампания преди националните избори през 2026 г.

Изправен пред най-слабия икономически период от 15-годишното си управление, Орбан вече обяви намаляване на данъците за семействата, повишаване на заплатите и мащабна програма за субсидирани жилищни заеми преди гласуването, натоварвайки държавния бюджет в момент, когато икономиката е в застой.

Данните за БВП на Унгария за третото тримесечие бяха без промяна в четвъртък, не отговаряйки на очакванията и сигнализирайки за стагнираща икономика.

Днес Орбан заяви пред държавното радио, че растежът тази година може да бъде между 0,6% и 1%. Това е далеч под по-ранните правителствени прогнози за 3,4% растеж през 2025 г., които по-късно бяха намалени до 2,5%, а след това до 1%.

Той също така каза, че икономиката не може да бъде стимулирана чрез намаляване на разходите, както предлагат някои икономисти.

„Трябва да правим това, което е добро за хората... а не това, което изправя числата. Така че вярвам, че икономиката на Унгария не може да бъде поставена на пътя на растежа с мерки за спестяване“, каза Орбан.

Той каза, че единственият въпрос е в колко стъпки може да бъде въведена така наречената „14-та пенсия“. Доплащането ще позволи на пенсионерите, които вече получават допълнителен месец пенсия годишно, да получат допълнително плащане за „14-ия месец“.

Докато икономическото възстановяване остава слабо, упоритата инфлация пречи на намаляването на лихвените проценти. Основният лихвен процент на централната банка е 6,5%.

Орбан е изправен и пред силна конкуренция от нова центристко-дясно опозиционна партия, която в момента води в повечето анкети.

Петер Вировач, икономист от ING Bank, заяви, че въвеждането на доплащане към пенсиите ще струва еквивалент на 0,6% от БВП на Унгария.

Фискалната консолидация на Унгария ще бъде по-бавна от очакваното, заяви Fitch Ratings по-рано този месец, добавяйки, че наскоро обявените данъчни облекчения биха могли да създадат допълнителен риск за прогнозите за дефицита и дълга на фона на слабия растеж.