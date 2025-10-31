САЩ отмениха срещата в Будапеща между Тръмп и Путин





Съединените щати отмениха планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин след твърдата позиция на Русия по твърдолинейните искания относно Украйна, съобщи Financial Times в петък.

Решението дойде след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни, съобщи Financial Times, позовавайки се на хора, запознати с въпроса.



Плановете за среща на върха в Будапеща този месец между Тръмп и Путин бяха отложени, след като Москва се придържа към исканията си, включително Украйна да отстъпи повече територия като условие за прекратяване на огъня.

Тръмп подкрепи призива на Украйна за незабавно прекратяване на огъня по сегашния начин.

Дни след като Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство изпрати меморандум до Вашингтон, в който се подчертават същите искания за справяне с това, което Путин нарича „основните причини“ за неговото нахлуване, които включват териториални отстъпки, рязко намаляване на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че никога няма да се присъедини към НАТО, съобщава вестникът.

След това САЩ отмениха срещата на върха след разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след което Рубио каза на Тръмп, че Москва не показва желание за преговори, се добавя в доклада на FT.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви този месец, че макар Украйна да е готова за мирни преговори, тя няма да изтегли войските си от допълнителна територия, както поиска Москва.