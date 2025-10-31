Във връзка със сезонната продажба на зеле на територията на Общински пазар – Дупница, се обособява зона за продажбата му с временна организация на движението на моторни превозни средства.
Периодът на действие е от 31 октомври до 25 ноември.
Молим гражданите и търговците да спазват въведената организация и да следват указателните табели и знаци в района, призовават от местната администрация
Благодарим за разбирането и съдействието!
В сезона на киселото зеле: На пазара в Дупница се обособява зона за продажбата му с временна организация на движението на МПС-та
31.10.2025
