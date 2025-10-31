Вчера в Районното управление в Дупница е получен сигнал за нанесен побой на 15-годишно момче от двама неизвестни извършители в полето между бобошевските села Усойка и Слатино. Пострадалият е с травматичен оток в лявата лицева област. Досъдебно производство е образувано по случая, извършителите на деянието са задържани с полицейска заповед. Те са братя на 43 и на 45 години, дупничани. За случая е уведомена прокуратурата.
Двама братя пребиха 15-годишно момче в нивите между селата Усойка и Слатино
31.10.2025
