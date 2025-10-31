Предизвестената смърт настъпи: ОбС-Дупница гласува ликвидацията на ВиК-Дупница





Процедурата по ликвидация на общинското дружество ВиК-Дупница вече е факт. Това стана след гласуване на сесия на Общинския съвет, на която с 21 гласа за и 2 въздържал се, решението бе взето. Така и без това фалиралото вече дружество с дългове над 2 милиона лева отива в историята. Процедурата по ликвидацията ще се проточи 6 месеца, като през това време ще бъдат отпуснати от бюджета на общината 20 000 лева за възстановяване на неизплатени възнаграждения на работници и служители.

Както и на предишни, така и на вчерашната сесия не липсваха коментари от рода: Кой е виновен, какво е трявбало да се направи, но не е, как цената на водата е скочила от 1,37лв на кубик на 3, 71 лв., а качеството на обслужване не се е подобрило дори и след преминаването към Кюстендилска вода, която на практика оперира на територията на община Дупница от месец август миналата година. Председателят на ОбС Костадин Костадинов за пореден път обвини държавата, че е смазала опитите на местната власт да остане независима от държавата, а Георги Георгиев от неговата група дори обяви, че фактическата смърт на общинското дружество е настъпила с любезното съдействие от държавата: