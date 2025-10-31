Гърция започва доброволно набиране на жени в армията







Министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас обяви, че през 2026-а година започва доброволното набиране на жени в армията.

.

„Трябва да се създаде култура, в която те да служат редом с мъжете“, отбеляза министърът на националната отбрана

Стартът на процеса на доброволно набиране на жени във въоръжените сили от 2026 г. беше обявен от министъра на националната отбрана Никос Дендиас, говорейки на 4-тата икономическа конференция на „Нафтемпорики“, проведена в Запейон.

В отговор на въпрос дали жени ще бъдат призовани да служат в армията, г-н Дендиас уточни, че догодина ще започне пилотно доброволно набиране, със създаването на подразделение от 100-150 доброволци.

Министърът подчерта: "17% от офицерите са жени, но трябва да направим още една крачка напред, за да създадем инфраструктурата и културата, ако някога е необходимо, за да могат жените да служат редом до мъжете в гръцките въоръжени сили. Жените имат много да предложат на въоръжените сили и те вече го правят.“

В същото време той отбеляза, че „всичко, което се строи в Министерството на отбраната, се строи с частни дарения, а не с пари на гръцките данъкоплатци“, изразявайки благодарност към Евангелос Митилинеос за дарението относно обновяването на фасадата на министерството, проект, който – както той каза – символизира модернизацията на въоръжените сили.

Позовавайки се на международната сцена, министърът отговори и на въпрос относно посещението на германския канцлер Фридрих Мерц в Анкара, като каза, че „няма да казвам на Германия как да провежда външната си политика“. Той обаче добави, че „военните стремежи на западния свят не приличат на тези на Анкара“.

„Напоследък Турция се опитва да заобиколи ъглите, но ислямският подход на турското правителство не намалява“, подчерта г-н Дендиас.

Позовавайки се на военния парад в Солун, министърът разкри, че са били представени „две фабрики за производство на мобилни дронове“ и че „след няколко години всяко гръцко формирование ще има фабрика за производство на мобилни дронове“.

В същото време той се фокусира върху технологията за борба с дронове, която се разработва в нашата страна, казвайки, че „ние имаме най-добрата система за борба с дронове за Байрактар, „Кентавър“, отбелязвайки, че „две държави вече са изразили интерес към закупуването на системата“.

Никос Дендиас се позова и на икономическото измерение на дейността на Министерството на отбраната, отбелязвайки, че „Гърция влезе в кризата поради държавния си дълг и дефицита в баланса на външните плащания. Ние в министерството се опитваме да се справим и с двата проблема“.

Както каза той, „увеличението на заплатите във въоръжените сили дойде от вътрешни спестявания, а не от тежест върху бюджета“, като същевременно отбеляза, че целта на министерството е да „сформира модерна, технологично напреднала и финансово жизнеспособна армия“.