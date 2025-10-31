Разбиха мрежа от дилъри и зависими с дрога за над 1 млн. лв., разпространявана и около училища в цялата страна





От началото на седмицата на територията на столицата се провежда специализирана полицейска операция срещу разпространението, производството и съхранението на наркотични вещества. Към момента са задържани 64 души, част от които са наркозависими и няколко дилъри. Открити са две съхранителни бази, откъдето основните дилъри зареждат наркотични вещества и впоследствие с криптирани телеграмгрупи ги разпространяват на територията на цялата страна.

На 28 октомври криминалистите от сектор „Наркотици“ предприели действия по задържането на известен наркопласьор след едномесечно детайлно проучване. Според придобитата информация, той обикновено се придвижвал с автомобил и разнасял дрогата на различни адреси в столицата, но предлагал наркотици и пред дома на приятелката си в кв. „Слатина“. Задържането било осъществено непосредствено след наркосделка в квартала. 32-годишният софиянец бил спрян от полицаите, докато шофирал своя автомобил. Освен него, били задържани още двама мъже – на 29 и 26 години. При залавянето единият от тях – чужденец, оказал яростна съпротива, вследствие на която пострадали двама полицаи. Те били транспортирани в лечебно заведение и след преглед освободени. При проверка на колата, били открити кутийка с дози различни наркотици, голям брой ключове и мобилни телефони. При последвалите процесуално-следствени действия, в спалнята в апартамента на приятелката му била открита метална каса, в която имало огромна сума във валута. Разследващите действия продължили в гараж и мазе, ползвано от задържания. В мазето служителите се натъкнали на складирани различни по вид наркотици – 10 кг марихуана в сак и вакуумирани пликове, пет плочки с над 2 кг амфетамин, полиетиленови пликове с около 700 г екстази /МDMA/, над 500 г метамфетамин, над 300 г кокаин и малко количество хашиш. Според експерти, левовата равностойност на иззетото количество наркотици е над 100 000 лева. Тримата мъже са задържани с полицейска мярка до 24 часа. 32-годишният е известен на полицията за наркотици, кражби и възпрепятстване на орган на властта, осъждан е. По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 354 А от НК. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа. Работата по документиране на престъпната дейност на наркопласьора продължава.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354А от НК.

