Нешка Робева: Честит Хелуин! Честит празник тиквопоклонци!





В навечерието на Хелоуин, празник, който разбуни духовете у нас през последните дни, Нешка Робева излезе с коменатар

Честит Хелуин!

Честит празник тиквопоклонци!

Не съм привърженик на забраните, но искрено поздравявам кмета, който се осмели и забрани в училищата и детските градини да се налага и отделя специално внимание на един сатанински маскарад, когато на следващия ден, България отдава почит на своите Будители.

Във фейсбук се надигна вълна от недоволство. Ще се организират, ще празнуват, ще ни приобщават към цивилизацията...

Коя?!

Коя цивилизация, г-да червенотиквеничковци?

Към евроатлантическата? Не можело да има забрани?! Да паднат ли забраните?

Не лъжи?!

Не кради?!

Не убивай?!

Да паднат?!

"Щом на децата им харесва", мъдро се изцепи по телевизията една BG мама.

Щом на децата им харесва да кудкудякат в детската градина – ще кудкудякаме с тях.

Шом момиченцето иска да бъде момченце или обратно – да бъде. Ще осигурим хормоните…

Щом детето иска…

Е, тогава защо се чудим, че се пребиват по моловете? Че насилват и избиват съученици, приятели, семействата си…

Че се избиват по пътищата, защото им харесват лъскавите, скъпи возила.

Защо се тюхкаме, че сме на едно от първите места по тютюнопушене, наркомания, алкохолизъм...

И все пак, да поздравим нашите тиквопоклонници, тиквеници и всичките им производни, и да спрем да се чудим, защо ни управляват тикви.

Имаме ги и винаги сме ги имали и пак ще ги имаме… Да припомним думите на Л. Каравелов за техните предци.

"Кой помага на чуждите правителства да деморализират народът ни и да го направи неспособен за нищо? – Българете… Ако захване да се гради гръцка черкова, то ние сме първи; а ако захване да са гради българско училище, то сме последни … Чорбаджията-хаджия купува из Ерусалим своите достойнства твърде скъпо, а продава народът си твърде евтино … В чуждите учебни заведения са свършиле науките си мнозина българе, но тие са останале в чужбината да кърпят чуждите дрехи и да плачат на чуждите гробища; а българете постоянно се оплакват, че нямат учители, че нямат способни списатели и че нямат учени хора… И така, ние сме родени на тоя свят или да кърпиме чуждите дрехи, или да плачеме на чуждите гробища.“…

" Хората заборавят всичко, даже и угризението на своята собствена совест“.

Дълбок поклон пред тези, които не се срамят да се наричат българи.

Дълбок поклон пред паметта на българските просветители.

Поклон пред българските будители.