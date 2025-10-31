Емил Димитров- Будителят на Дупница, който пренесе неугасващия пламък на българското слово и зад граница





Емил Димитров, старши учител по български език и литература, бе удостоен с почетното отличие "Будител на годината 2025" . Тържествената церемония се състоя в Общинската художествена галерия в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители.

Церемонията събра представители на местната власт, културни дейци, учители, ученици и граждани, които с уважение и признателност аплодираха новия носител на званието.

В приветствието си кметът на община Дупница подчерта, че „будителството днес е повече от професия – то е мисия, която Емил Димитров изпълнява с всеотдайност и вдъхновение“.

Преподавателят по български език и литература Емил Димитров прие наградата, която е признание за дългогодишния му принос към съхраняването и популяризирането на българската литература и култура и благодари на своите колеги, ученици и приятели.

Още на 28-годишна възраст Емил Димитров става директор на училища в Бобов дол и Дупница, а по-късно, живеейки близо две десетилетия в Мадрид, активно популяризира българската литература и култура сред сънародниците ни в Испания.

След завръщането си в България той основа Литературен клуб „Думите“ към ПГОСУ „Св. Иван Рилски“ – гр. Дупница, чрез който вдъхновява учениците да обичат българската литература и изкуство.

През последните години е организатор на поетични рецитали и изложби, както и активен участник в национални програми, насочени към съхраняване на историческата памет и българската култура по света