МВР се отчете: Кражбите по магазините с 5% по- малко, по домовете- с 13%





За първите 9 месеца на тази година в МВР са регистрирани близо 5% по-малко кражби от магазини, отколкото минала година. От началото на 2025 година до края на септември те са 4942, за сравнение със същия период на 2024 година те са 5173.

Разкриваемостта на този вид престъпления е доста висока. Разкритите кражби от магазини от първи януари до края на септември 2025 година са малко над 74%, като по много случаи разследването продължава. За същия период на миналата година те са близо 72%.

При домовите и взломните кражби статистиката също бележи спад от около 13%.

МВР призовава пострадалите от този вид посегателства да сигнализират полицията възможно най-скоро след установяването им, тъй като шансът за бързо разкриване е по-висок при своевременно получена информация.