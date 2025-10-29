От 1-и януари догодина:1 860 евро минимална заплата за младите лекари и 1 550- за медицинските сециалисти

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие исторически бюджет, в който за първи път са заложени минимални размери на месечните трудови възнаграждения на специализантите и медицинските сестри. Това обяви заместник-министърът на здравеопазването и председател на НС на НЗОК г-н Явор Пенчев.
„Днес гарантирахме желаното увеличение на заплатите на младите лекари без специалност и медицинските сестри и акушерки“, каза г-н Пенчев и обясни, че това е постигнато чрез трансфер от 260 милиона евро от централния бюджет.
Така в Проекта на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. е създаден нов ред, който е изцяло за възнаграждения на персонала в лечебни заведения.
С Приложение към Закона е определен минималният размер на основно месечно трудово възнаграждение на лекар без специалност; лекар по дентална медицина без специалност; магистър-фармацевт без специалност; лице с висше немедицинско образование (магистър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите и без специалност; психолог (магистър). От следващата година те трябва да получават най-малко 1 860 евро месечно. Това се равнява на 150% от средната работна заплата за страната.
В същото Приложение е записан и минималният размер на основното месечно трудово възнаграждение на медицинска сестра; акушерка; лекарски асистент, фелдшер; медицински лаборант; рентгенов лаборант; рехабилитатор; инспектор по обществено здраве; помощник-фармацевт; зъботехник; масажист (с увредено зрение); лице с висше немедицинско образование (бакалавър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите със и без специалност/и; психолог (бакалавър); кинезитерапевт. От 2026 г. всички те ще получават най-малко 1 550 евро месечно или 125% от средната работна заплата.
Минималният размер на основните заплати на персонала в лечебните заведения, който не е включен в приложението, се определя в зависимост от квалификацията и приноса му в работата на лечебното заведение.
Плащанията за възнаграждения на персонала ще се извършва въз основа на договор между лечебното заведение и директора на съответната РЗОК, а условията и редът ще бъдат определени съвместно с Българския лекарски съюз при преговорите за новия Национален рамков договор за медицинските дейности за 2026-2028 г.
Общият гласуван бюджет на НЗОК за 2026 г. е 5 537 996,9 хил. евро.
От 1-и януари догодина:1 860 евро минимална заплата за младите лекари и 1 550- за медицинските сециалисти
