Емил Димитров, старши учител по български език и литература, е Будителят на Дупница за 2025-а година





Община Дупница има честта и удоволствието да Ви покани на тържествена церемония по повод 1 ноември – Деня на народните будители, на която ще бъде връчен призът

„Будител на годината 2025“.

Тази година високото отличие заслужено ще бъде присъдено на Емил Димитров – старши учител по български език и литература в

Професионална гимназия по облекло и стопанско управление „Св. Иван Рилски“ – гр. Дупница.

Емил Димитров е завършил Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Още на 28-годишна възраст става директор на училища в Бобов дол и Дупница, а по-късно, живеейки близо две десетилетия в Мадрид, активно популяризира българската литература и култура сред сънародниците ни в Испания.

След завръщането си в България той основава Литературен клуб „Думите“ към ПГОСУ „Св. Иван Рилски“ – гр. Дупница, чрез който вдъхновява учениците да обичат българската литература и изкуство.

През последните години е организатор на поетични рецитали и изложби, както и активен участник в национални програми, насочени към съхраняване на историческата памет и българската култура по света

Дата: 30 октомври 2025 г.

Час: 18:00 ч.

Място: Общинска художествена галерия – гр. Дупница

Нека заедно отдадем заслужено признание на един съвременен будител, който с любовта си към словото, знанието и младите хора продължава делото на просветителите и вдъхновява поколения ученици!