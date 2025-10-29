С благословията на партиарх Даниил просветният министър Красимир Вълчев преряза лентата на новия физкултурен сало в училището в село Крайници





Днес Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил посети дупнишкото село Крайници. Тази година, основното училище “Христо Ботев” в селото отбелязва своя 150-годишен юбилей.

Празникът събра стотици деца, родители, бивши и настоящи учители, бивши възпитаници на училището и десетки официални лица, дошли да уважат юбилея. Сред тях бяха министърът на образованието и науката- Красимир Вълчев, зам. областният управител на Кюстендил – Георги Джоглев, началникът на РУО – Кюстендил- Мая Стойчева, председателят на ОбС – Дупница – инж. Костадин Костадинов, зам.-кметовете на община Дупница – Валентина Караганова, Бойко Христов и Дафинка Георгиева, кметът на Сапарева баня – Калин Гелев, кметът на село Крайници – Десислав Начов, кметове на съседни населени места, и много други.

Наред с отбелязване на годишнината официално бе открит и новият, модерен, многофункционален физкултурен салон. Той е дългоочаквана придобивка както за учениците, така и за цялото училище, което до този момент не е разполагало със закрито помещение за спорт. Откриването на салона е част от усилията за модернизация на училищата и подобряване на условията за образование и спорт в по-малките населени места, като по този начин се съчетават традиционните духовни ценности с модерните потребности на учениците.

Празничната програма започна с водосвет, отслужен от Негово Светейшество патриарх Даниил, заедно със духовници от Дупнишка духовна околия. В края на последованието патриарх Даниил подчерта значението на връзката между образование и духовност, благодарение на които България е достигнала изключителен възход след своето Освобождение.

Негово Светейшество подчерта важността на нравствеността и ценностната система, които са имали нашите предци и отбеляза, че днес има криза по тези теми. Патриархът обърна внимание, че държавата е загрижена за образованието и полага усилия в тази посока, но ако искаме да осигурим добро бъдеще за нашето общество и нашата страна, това може да стане, ако сме сплотени, единни и добродетелни човеци. “Къща, разделена на части и царство, разделено на части, не могат да устоят”, каза Негово Светейшество.

„Да има повече такива придобивки, да се обновяват училищата, селцата и в по-малките населени места. Грижата на държавата е похвална. Българското училище не е давало само образование и възпитание – то е рожба на Българската православна църква. Единството между светска и духовна просвета е традиционно и е дало добри резултати за обществото и държавата. Време е да се върнем към корените“, каза още патриархът.

В обръщението си към децата, родителите и гостите, директорът на училището Гергана Велинова отбеляза, че този юбилей не е проста дата, а „символ на постоянство, вдъхновение и любов към просветата“.

„Преди век и половина тук, в малкото ни село, се е родила една мечта – децата на Крайници да имат свое място, където да се учат. Горди сме, че нашето училище не само съществува, но и дава на обществото подготвени хора, готови да следват своята професионална реализация“ и добави за откриването на новия салон:

“Това е една сбъдната мечта за нашите ученици и цялата общност. Тук децата ще се учат не само да спортуват, но и да побеждават”. Тържеството продължи с богата програма, подготвена от децата и техните учители.