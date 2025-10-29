Председателят на групата на ГЕРБ в ОбС-Дупница Емил Гущеров подаде оставка





Общинският съветник от ГЕРБ и председател на групата в местния парламент в Дупница подаде оставка. Това стана ясно от негова публикация във Фейсбук.

Ето как се обърна Гущеров към съгражданите и колегите си и обясни мотивите си за напускане на Общинския съвет:



Уважаеми съграждани,

Уважаеми колеги общински съветници,

Изминаха точно 2 години от както нашата община се управлява от това кметско ръководство. 2 години изпъстрени със скандали, нищо правене, унищожение и безвремие. Загубихме не един, не три, нито 5 милиона. Загубихме десетки милиони левове, с които община Дупница можеше да подобри условията за живот на нашите съграждани. Давахме идеи, давахме предложение, бяхме градивни в критиката си. Уви! 2 години освен да си бием главата в стената, друго не последва.

Не един и двама са ме упреквали, че давам конкретни инвестиционни идеи. Това, че с този кметски екип не сме от една партия, не означава, че трябва да водим политика на инат. Напротив. Защото ние сме избрани от жители на тази община и като такива сме длъжни да защитаваме интересите им. Защото политиката не е злоба, омраза и ненавист, а идеи.

Това общинско ръководство доказа своето неможене. Не съм и очаквал друго. Но съм се опитвал да помагам, не заради тях, а заради хората, които са ни пратили тук - в тази зала. Но в духа на диктатурата и тоталитаризма, тук витае правилото: "Един човек, една партия, едно мнение!" Това обрече Дупница!

Та вече 2 години, това кметско ръководство реализира единствено и само проекти от предходния кметски екип. За 2 години - няма и една стотинка външни приходи, нито един спечелен проект, камо ли собствена идея. Има разхищение на стотици хиляди, брадвата играе целодневно, данъците и таксите са обект на увеличение всяка година. И всичко това за сметка на жителите на община Дупница. Не, няма как да продължа да бъда повече част от това.

Мандатът на това кметско ръководство ще се запомни с два показателни инструмента - секирата и клещите за кастрация. Символика, която говори красноречиво и достатъчно, но изпълнена в пълен смисъл за управлението в община Дупница. Не очаквайте да бъде по-различно и в оставащите 2 години!

Като общински съветник моето оръжие е да говоря. Друг инструмент нямам. Но когато няма чуваемост, няма градивни дискусии, то мястото ми не е тук. Оръжието ми е просто халостни патрони. Аз и ГЕРБ нямаме лостовете да спрем пропадането като единствената истинска опозиция тук.

Това са мотивите ми да взема своето решение и да напусна Общински съвет-Дупница. Още 2 години не бих издържал това надменно и унищожително за Дупница управление. А след края на това управление, каквото е оцеляло все още - ще се боря отново да го спасяваме.

Използвам възможността да благодаря на съгражданите, които ми се довериха и се надявам да не съм ги подвел с работата си до тук. каквото съм можал съм направил, каквото съм успял съм казал.

Успех на Общински съвет-Дупница и до скоро!