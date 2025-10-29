Кметът на Дупница Първан Дангов получи условна присъда за закани към началника на полицията в града Йордан Зарев







Кметътна Дупница е признат за виновен за отправяне на закани спрямо началника на Районното управление в града Йордан Зарев, съобщиха от държавното обвинение.

Подсъдимият Първан Дангов– кмет на Община Дупница, предаден на съд с обвинителен акт на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 144, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Ето и мотивите на съда:

На 15.03.2024 г. подсъдимият се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление на МВР в гр. Дупница - Й.З.

С агресивен тон той изразил възмущението във връзка с изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на Община Дупница.

Й.З. обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор.

В отговор на това Д. се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице Й.З. по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки.

Тази закана предизвикала у пострадалия основателен страх за осъществяването и притеснения за семейството му.

В следващите дни здравословното състояние на пострадалия Й.З. се влошило, поради което той потърсил медицинска помощ.

По случая било образувано досъдебно производство.

Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред въззивен съд.